Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 25 julio de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 25 de julio de 2026.

03/21 – 04/19

Las estrellas parecen alinearse con tus deseos. Sentirás un impulso vital por crecer, aprender y salir al mundo. Si tienes en mente un viaje o una experiencia nueva, no lo postergues. Estás listo para expandirte y este es el momento ideal.

04/20 – 05/20

Este es un momento interesante y positivo en todo lo relacionado con bienes compartidos, especialmente en temas familiares o inmobiliarios. Gracias a la sabiduría transmitida por tus ancestros, atravesarás con vitalidad y confianza los desafíos que se presenten.

05/21 – 06/20

En tus relaciones será clave que converses y te dejes entusiasmar con lo que el otro propone. Tu predisposición al encuentro marcará una diferencia positiva. Si logras mirar la vida desde la perspectiva de tu compañero de ruta, él lo agradecerá con generosidad y nuevas aventuras.

06/21 – 07/20

Este es un momento ideal para cuidar tu salud con mayor conciencia e invertir en tu bienestar. Honra a tu cuerpo como el templo que es: regálate momentos de ocio en medio de la rutina, elige alimentos de calidad y agradece la energía vital que te impulsa cada día.

07/21 – 08/21

El magnetismo está de tu lado y todo se vuelve más fácil, sobre todo en el amor. También podrías tener un golpe de suerte inesperado en los juegos de azar. Si vas a apostar, confía en tus fechas favoritas: hijos, sobrinos o amores entrañables.

08/22 – 09/22

Tu mundo de pertenencia se enciende y te impulsa a reconectar con lazos familiares. Podrías reencontrarte con alguien del pasado o simplemente compartir momentos especiales en tu círculo íntimo. Sé generoso con tus familiares, porque eso fortalece lo afectivo y lo espiritual.

09/23 – 10/22

Tu entorno social te acompaña con buena vibra y con intercambios que enriquecen. Estás en sintonía positiva con el futuro, y eso te permite atraer la mejor compañía para encauzar proyectos. Tu pensamiento positivo será clave. Comparte tu alegría para que la felicidad se multiplique.

10/23 – 11/22

Surge en ti un fuerte impulso por mejorar tu economía y tu posición pública. Una idea o proyecto de dinero empieza a encauzarse y podría abrir nuevas puertas de crecimiento. Si te animas a confiar en tu visión, pronto verás cómo ese deseo de progreso se manifiesta.

11/23 – 12/20

Con la Luna de tu lado, llega el momento de iniciar algo nuevo y tomar decisiones que te acerquen a quien quieres ser. Te sentirás más confiado, con ganas de crecer y mostrar tu esencia. Además, la suerte te acompaña en cada paso, con posibles viajes y experiencias brillantes.

12/21 – 01/19

Los buenos espíritus te invitan a bajar el ritmo y observar con calma tu mundo interior. En ese silencio pueden revelarse respuestas y oportunidades. Anímate a soltar creencias que ya no te hacen bien: al liberarte de ellas, podrás crecer espiritualmente.

01/20 – 02/18

Te conectarás con personas expansivas que abrirán caminos. Es un momento ideal para sumarte a proyectos colectivos que despierten tu entusiasmo y te llenen de aprendizajes. Ábrete a recibir la vibra positiva de los corazones que te rodean: la amistad traerá generosas oportunidades.

02/19 – 03/20

Tus esfuerzos, el entusiasmo y la brillante dedicación que profesas ya muestran éxitos visibles. Estás a un paso de alcanzar lo que buscaste con tanta idoneidad. La confianza en ti mismo y en tus habilidades será la llave que abra puertas y te acerque al reconocimiento que mereces.