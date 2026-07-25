Horóscopo de hoy para Leo del 25 julio de 2026

El magnetismo está de tu lado y todo se vuelve más fácil, sobre todo en el amor. También podrías tener un golpe de suerte inesperado en los juegos de azar. Si vas a apostar, confía en tus fechas favoritas: hijos, sobrinos o amores entrañables.

Horóscopo de amor para Leo Hay una buena posibilidad, antes más que después de que alguien especial aparezca en tu vida y que tú le des oportunidad de entrar a tu vida. No esperes a ser abordado, toma la iniciativa, aun si eres del tipo tímido o si ya estás en una relación, encontraras mucho más fácil el liberarte de inhibiciones que puedas haber experimentado con anterioridad.

Horóscopo de dinero para Leo Una ráfaga de ideas no convencionales y propuestas vienen en camino. Aún cuando los viejos métodos han probado ser buenos, mantén abiertas todas tus opciones.. Las personas que te rodean pueden ver conexiones entre cosas que tu has pasado por alto. Pueden permitirte ver las cosas de forma diferente y hacer posible su desarrollo en nuevas formas dinámicas.