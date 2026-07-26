Brasil niega visa a funcionarios de Estados Unidos

Brasil negó las visas a dos funcionarios de Estados Unidos que pretendían reunirse con autoridades electorales a menos de tres meses de las presidenciales por “riesgo de instrumentalización política”, dijo una fuente diplomática brasileña a la AFP.

La negativa suma un nuevo capítulo a las tensiones entre los gobiernos de Donald Trump y su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien buscará su reelección en octubre contra Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022), preso por golpismo.

Estados Unidos pidió el 20 de julio las visas para los dos funcionarios, que viajarían en misión para tratar cuestiones de “libertad de expresión relacionadas a las elecciones” con autoridades electorales, según la fuente brasileña.

Pero “llamó la atención” que el permiso se pidiera casi en simultáneo a un encuentro privado el martes entre Flávio Bolsonaro y diplomáticos extranjeros, en el que el candidato derechista cuestionó la fiabilidad del sistema brasileño de votación electrónica.

Lo hizo con argumentos similares a los que en 2023 llevaron a la inhabilitación política de su padre, más tarde también condenado por un intento de golpe de Estado.

Ante ese escenario, el consulado brasileño negó las visas a los funcionarios estadounidenses, explicó la fuente.

Un vocero del Departamento de Estado dijo a la AFP que los dos funcionarios querían visitar Brasilia entre el 27 y 30 de julio “para discutir integridad electoral, libertad religiosa y libertad de expresión” con “funcionarios gubernamentales, líderes religiosos y miembros de la sociedad civil”.

“Meterse en las elecciones brasileñas”

“Cualquier insinuación de una ‘maniobra’ para socavar las elecciones de una nación democrática es una mentira sin fundamentos” ya que sería una “visita de rutina”, agregó.

Sin aludir directamente al episodio, Lula advirtió este sábado en un acto en Sao Paulo que “quien quiera venir de afuera a meterse en las elecciones brasileñas, ya le voy avisando: se va a llevar muchos golpes”.

El gobierno de Trump impuso este mes dos rondas de aranceles comerciales a productos brasileños, que se sumaron a otras sanciones contra la potencia sudamericana implementadas por Washington desde el año pasado.

Lula acusa a Flávio Bolsonaro de ser un “traidor a la patria” que habría alentado el tarifazo estadounidense, algo que él niega.

Aliado de Jair Bolsonaro durante su presidencia, Trump ha apoyado a candidatos de derecha en elecciones recientes de otros países latinoamericanos como Argentina, Colombia y Honduras.