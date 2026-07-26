Colonos israelíes incendian mezquitas, vehículos y tierras de cultivo durante una serie de ataques en Cisjordania

Colonos israelíes han incendiado dos mezquitas, así como automóviles y tierras agrícolas en la Cisjordania ocupada, según denunciaron las autoridades palestinas.

Los últimos ataques se producen dos días después de un enfrentamiento entre colonos y palestinos cerca de la aldea de Tal, que dejó cuatro palestinos y dos israelíes muertos.

Ambas partes se acusaron mutuamente de provocar la violencia.

El enfrentamiento ha exacerbado aún más la tensión en Cisjordania, donde la violencia perpetrada por colonos extremistas contra los palestinos ha aumentado en los últimos meses, alentada por elementos de extrema derecha del actual gobierno israelí.

Según informes palestinos, dos aldeas en la Cisjordania ocupada fueron atacadas durante la noche por colonos, lo que dejó vehículos vandalizados, propiedades saqueadas y pintadas con mensajes de odio en las paredes.

El alcalde de Qusra afirmó que los colonos incendiaron una mezquita que se encontraba en construcción.

Abdul Azim Wadi aseveró que los colonos pintaron con aerosol grafitis que incluían la palabra “venganza”, en las paredes del futuro templo.

El ejército israelí ha declarado que tropas fueron enviadas a Qusra y que la policía investigará y recabará pruebas.

Según funcionarios palestinos, en un incidente aparte, colonos también prendieron fuego a otra mezquita en la aldea de Kour y pintaron consignas en sus muros.

Nedal Eshtayah/Anadolu via Getty Images: Unidades del ejército fueron enviadas al lugar de los hechos, aseguraron las autoridades israelíes.

Desde el mortal enfrentamiento del viernes en Tal, los palestinos afirman que se han producido múltiples ataques de colonos contra aldeas en toda Cisjordania.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han llevado a cabo redadas y arrestado a decenas de palestinos en lo que se denomina una operación “antiterrorista”.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respondió al incidente en Tal prometiendo tomar “medidas contundentes”.

Entre las represalias figura la demolición de las viviendas de dos de los palestinos presuntamente implicados.

En los últimos meses se ha producido un fuerte aumento de los ataques de colonos en Cisjordania.

Pese a que los hechos han suscitado la condena internacional, los colonos y quienes los respaldan no ha dado muestras de que vayan a desistir de su estrategia.

La situación ya se había deteriorado antes de los ataques que Hamás lanzó contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Pero desde que estalló la guerra de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza, la violencia de los colonos en Cisjordania se ha intensificado.

Hisham K. K. Abu Shaqra/Anadolu via Getty Images: Los muros de la mezquita dañada, que se encontraba en construcción, fueron pintados por los atacantes.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirma que 1.114 palestinos han muerto en Cisjordania, la gran mayoría a manos de la FDI. Asimismo, ha indicado que al menos 35 de esas muertes se produjeron en ataques perpetrados por colonos.

En el mismo informe, la ONU señala que 41 israelíes, entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, han muerto en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes en Cisjordania desde el inicio de la guerra en Gaza.

Desde la ocupación de Cisjordania y Jerusalén Este durante la guerra de 1967 —territorios que los palestinos reclaman, junto con Gaza, para la creación de un futuro Estado—, Israel ha construido cientos de asentamientos en los que viven alrededor de 700.000 judíos.

Se estima que 3,3 millones de palestinos residen junto a estos asentamientos, los cuales son considerados ilegales por el derecho internacional.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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