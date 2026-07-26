Condenan a un hombre en Florida por asesinar a un compañero de tragos y arrojar su cuerpo a una marina

Un jurado de Florida declaró culpable de asesinato en primer grado a Kamal Padlowski, de 52 años, por la muerte de Melvin Jimenez, de 47, luego de una pelea ocurrida en una marina de Ruskin durante el fin de semana del Día de los Caídos de 2024.

La decisión fue tomada tras menos de tres horas de deliberación y estuvo respaldada por imágenes de vigilancia que registraron parte del enfrentamiento y las acciones posteriores del acusado. Padlowski será sentenciado el próximo 17 de agosto y enfrenta una pena de cadena perpetua.

Video muestra el momento en que la víctima fue arrojada al agua

Las grabaciones presentadas durante el juicio muestran a ambos hombres forcejeando sobre un muelle de madera después de haber estado bebiendo juntos.

Durante la pelea, Padlowski empujó a Jimenez, quien cayó violentamente hacia atrás y golpeó la cabeza contra el muelle, quedando inconsciente.

Las imágenes muestran que, instantes después, el acusado tomó a la víctima por las piernas y la arrojó al agua de la marina sin comprobar si seguía consciente o podía salir por sus propios medios. Antes de abandonar el lugar, también lanzó al agua el calzado de Jimenez y se alejó caminando.

La defensa alegó legítima defensa

Durante el juicio, Padlowski aseguró que actuó por temor a su integridad física y negó haber tenido intención de matar a Jimenez.

Según su testimonio, ambos se conocieron horas antes en un bar tipo tiki y posteriormente continuaron consumiendo alcohol a bordo de su embarcación junto con su prometida.

El acusado declaró que Jimenez se tornó agresivo, se negó a abandonar el bote y, presuntamente, empujó a su prometida antes de amenazarlo a él y advertir que violaría a la mujer. La prometida de Padlowski no declaró durante el proceso judicial.

Padlowski sostuvo que, tras el forcejeo, creyó que Jimenez seguía con vida y que simplemente se había alejado nadando.

La fiscalía sostuvo que la víctima seguía con vida

Los fiscales señalaron que las grabaciones no muestran el inicio de la discusión, pero sí captan a Padlowski golpeando a Jimenez y sujetándolo por el cuello antes de la caída.

La defensa presentó el testimonio del médico y patólogo Edward Willey, quien afirmó que la caída provocó fracturas vertebrales y lesiones fatales en el cuello de la víctima, por lo que habría fallecido antes de ser lanzada al agua.

Sin embargo, la fiscalía cuestionó esa conclusión al señalar que Willey no realizó la autopsia oficial.

De acuerdo con el examen forense presentado en el juicio, Jimenez perdió el conocimiento tras el golpe, pero aún estaba vivo cuando fue arrojado a la marina. La causa oficial de muerte fue establecida como ahogamiento.

Familia de la víctima rechazó la versión del acusado

Tras conocerse el veredicto, la esposa de Melvin Jimenez, Angela Sprenger, manifestó que no cree en la versión ofrecida por el acusado durante el juicio y lo acusó de mentir sobre lo ocurrido antes de la pelea.

La hija de la víctima, Kimberly Jimenez, también intervino ante el tribunal y afirmó que las decisiones tomadas por Padlowski aquella noche provocaron la muerte de su padre.

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