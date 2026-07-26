Detienen en Chile a condenado por el asesinato del cantautor Víctor Jara que estuvo prófugo por años

La Policía de Investigaciones de Chile detuvo al coronel retirado del ejército Nelson Hasse Mazzei, quien permanecía prófugo tras ser condenado por el secuestro y asesinato de Víctor Jara.

El militar, de 80 años, fue condenado en 2023 en un fallo definitivo a un total de 25 años por su participación en el crimen del cantautor chileno y el secuestro, tortura y homicidio del entonces director general de Prisiones, Littré Quiroga Carvajal.

El referente de la “Nueva canción chilena” y profesor de la Universidad Técnica del Estado, fue asesinado el 16 de septiembre de 1973 en el Estadio Chile (hoy Estadio Víctor Jara), a sólo cinco días del golpe de Estado en contra del gobierno de Salvador Allende.

La justicia chilena determinó que el cantautor fue separado del resto de los casi 5.000 prisioneros que se mantenían detenidos en el lugar y llevado a la zona de los camarines. Junto a Quiroga, recibió graves agresiones físicas y psicológicas antes de ser ejecutado.

Tenía 56 fracturas en su cuerpo y 44 balas.

Su caso es uno de los más emblemáticos de la forma en que la dictadura del fallecido general Augusto Pinochet ejerció la violencia política. El régimen militar que se extendió por 17 años en el país sudamericano y dejó miles de torturados, ejecutados y desaparecidos.

El Poder Judicial chileno informó que este sábado la ministra en visita en causas de Derechos Humanos, de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, ordenó el ingreso inmediato a prisión del exmilitar.

Según medios locales, el prófugo de la justicia fue encontrado por agentes policiales en una parcela en Puyehue, en la región de Los Lagos, en el sur del país.

Haase Mazzei fue condenado junto a otros siete exmilitares que también participaron en los crímenes de Jara y Quiroga, pero no se presentó a cumplir la pena dictada en 2023 por la Corte Suprema.

Desde esa fecha que el coronel retirado se mantenía prófugo. Era el único de los condenados por este caso que no estaban cumpliendo condena.

El máximo tribunal del país le impuso 15 años de cárcel por el delito de homicidio calificado y 10 años por secuestro calificado.

De acuerdo al fallo condenatorio, la justicia chilena pudo establecer que pese a haber negado cualquier participación, Mazzei actuó en calidad de autor de los delitos, formando parte de la estructura de mando interna y portando armamento capaz de inferir los traumas y heridas que provocaron tanto la muerte de Jara como de Quiroga Carvajal.

También fueron condenados por el crimen Hugo Sánchez, Raúl Jofré, Edwin Dimter, Ernesto Bethke, Juan Jara, Hernán Chacón y Patricio Vásquez. En esa misma sentencia el oficial Rolando Melo fue condenado como encubridor de los crímenes.

Chacón se suicidó antes de ser detenido en agosto de 2023. Jofré, como Mazzei, tampoco concurrió voluntariamente a cumplir condena en ese entonces.

Ese mismo año, Estados Unidos extraditó a Chile al teniente en retiro del ejército chileno Pedro Barrientos, condenado en el país norteamericano como autor material del crimen y tortura del cantautor y Littré Quiroga.

BBC:

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