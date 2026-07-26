Dos adultos y seis niños hallados muertos tras incendio en una casa en Michigan: varias víctimas tenían heridas de bala

Las autoridades de Michigan investigan la muerte de ocho personas, incluidos seis menores de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados dentro de una vivienda tras un incendio registrado el viernes en Grand Haven Township, una comunidad ubicada a orillas del lago Michigan, al oeste de Grand Rapids.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del condado de Ottawa, las víctimas corresponden a dos adultos y seis niños, quienes, según las primeras investigaciones, pertenecían a una misma familia.

Aunque la causa oficial de las muertes aún no ha sido determinada, los investigadores confirmaron que algunas de las víctimas presentaban heridas de bala y no descartan que el caso corresponda a un asesinato-suicidio.

Bomberos hallaron los cuerpos mientras combatían el incendio

El capitán Jake Sparks, de la Oficina del Sheriff del condado de Ottawa, calificó la escena como “complicada” y “compleja” debido a las múltiples circunstancias que rodean la investigación.

Según explicó, los bomberos acudieron inicialmente a la zona durante la mañana del viernes tras recibir reportes sobre un fuerte olor a humo. Sin embargo, en ese momento no lograron localizar el origen del incendio.

Horas más tarde, alrededor del mediodía, los equipos de emergencia regresaron después de recibir nuevas llamadas que alertaban sobre humo blanco saliendo de una vivienda ubicada en Riverside Trail.

Cuando los bomberos ingresaron al inmueble para extinguir las llamas, encontraron los cuerpos de ocho personas en el interior.

Las autoridades indicaron que los seis menores tendrían entre 5 y 15 años de edad. Hasta el momento, no todos han sido identificados oficialmente y sus nombres no han sido divulgados.

Investigan si el incendio fue provocado

Las autoridades informaron que algunas de las víctimas presentaban heridas de bala, aunque no precisaron cuántas personas fueron alcanzadas por disparos ni si existieron otras causas de muerte.

Los exámenes forenses estaban programados para realizarse durante el fin de semana y serán determinantes para establecer cómo falleció cada una de las víctimas.

Como parte de la investigación, especialistas en incendios provocados de la Policía Estatal de Michigan colaboran en el procesamiento de la escena.

Los investigadores consideran la posibilidad de que el incendio haya sido intencional, aunque recalcaron que todavía es prematuro confirmar esa hipótesis.

“No quiero sacar conclusiones apresuradas en este momento”, señaló Sparks al ser consultado sobre la posibilidad de un asesinato-suicidio.

Asimismo, indicó que, por ahora, las autoridades no buscan sospechosos fuera de la vivienda, aunque esa situación podría cambiar conforme avance la investigación.

Comunidad escolar expresa su solidaridad

La tragedia ha conmocionado a la comunidad de Grand Haven. El distrito escolar Grand Haven Area Public Schools calificó el hecho como una “trágica pérdida para nuestra comunidad”.

En un comunicado, la oficina del superintendente expresó sus condolencias a las personas afectadas y pidió a la comunidad evitar difundir especulaciones mientras continúan las investigaciones.

“Nuestros corazones están con todas las personas afectadas y sabemos que muchos miembros de nuestra comunidad están de duelo y tratando de procesar esta noticia”, señaló el distrito escolar.

Además, las autoridades educativas compartieron información sobre servicios de apoyo psicológico y líneas de ayuda para personas en crisis, dirigidos a estudiantes, familiares y miembros de la comunidad afectados por la tragedia.

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