La última semana de julio será única para 3 signos del zodiaco chino

Del 27 de julio al 2 de agosto de 2026, las energías favorecerán especialmente al Conejo, el Dragón y la Serpiente, quienes tendrán mayores posibilidades de alcanzar el éxito en el trabajo, mejorar sus finanzas y abrir nuevas puertas hacia la prosperidad.

De acuerdo con predicciones de astrólogos expertos del sitio Your Tango, la combinación de días favorables y la influencia de las energías semanales permitirá que estos signos encuentren soluciones a problemas pendientes, establezcan alianzas importantes y descubran oportunidades que podrían transformar su futuro.

Aunque todos los signos podrán beneficiarse de mantener una actitud positiva y trabajar con constancia, estos tres animales del zodiaco chino serán los grandes protagonistas de la última semana de julio.

1. Conejo (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Para las personas nacidas bajo el signo del Conejo, esta semana marca el inicio de una etapa donde los esfuerzos comienzan a dar frutos.

Después de dejar atrás obstáculos que limitaban su crecimiento, ahora podrán concentrarse en aquello que verdaderamente consideran importante: construir estabilidad y fortalecer sus relaciones personales.

Las predicciones de los expertos indican que uno de los acontecimientos más relevantes llegará mediante un proyecto compartido.

La colaboración con una persona de confianza permitirá dividir responsabilidades, optimizar recursos y generar beneficios económicos a largo plazo.

Además, el ahorro obtenido gracias a este trabajo conjunto podrá destinarse a nuevas inversiones o proyectos que incrementen su patrimonio en el futuro.

La astrología oriental recomienda al Conejo aprovechar cada oportunidad para colaborar, ya que el éxito llegará con mayor facilidad cuando trabaje acompañado que cuando intente resolver todo por su cuenta.

2. Dragón (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón vivirá una semana especialmente positiva en el ámbito laboral. Su disciplina, responsabilidad y ética profesional comenzarán a llamar la atención de personas con capacidad para impulsar su carrera o mejorar sus ingresos.

Aunque quizá no sea consciente de ello, alguien importante ha estado observando su desempeño y valorando su compromiso durante los últimos meses.

Esa constancia podría traducirse muy pronto en un ascenso, una recompensa económica o una nueva oportunidad profesional.

El miércoles 29 de julio será una fecha especialmente significativa para este signo, pues la perseverancia y el trabajo bien realizado comenzarán a generar resultados visibles.

La astrología china señala que el verdadero secreto del éxito del Dragón durante estos días será mantenerse fiel a sus principios y evitar buscar atajos.

Precisamente esa integridad será el factor que lo diferencie del resto.

3. Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La Serpiente será otro de los grandes beneficiados durante esta semana.

Todo comenzará con una invitación para organizar una reunión, coordinar un proyecto o asumir una responsabilidad importante dentro del entorno profesional.

Lejos de representar una carga, esta tarea permitirá demostrar su talento organizativo, liderazgo y capacidad para resolver problemas de manera eficiente.

Gracias a esa excelente impresión, hacia el jueves 30 de julio muchas personas comenzarán a reconocer públicamente sus habilidades, lo que fortalecerá su reputación y abrirá nuevas oportunidades de crecimiento.

Uno de los aspectos más destacados de esta predicción es que algunos talentos que la Serpiente ha desarrollado durante años podrían convertirse en una nueva fuente de ingresos.

La posibilidad de iniciar un proyecto independiente, emprender un negocio secundario o monetizar una habilidad especial aparece con mucha fuerza durante estos días.

Sigue leyendo:

• Los 3 signos del zodiaco chino que dominan el arte de la serenidad

• Julio será el mes más complicado del 2026 para 3 signos del zodiaco chino

• Tu signo del zodiaco chino revela cómo es tu personalidad en la intimidad