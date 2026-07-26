Niña de 14 meses murió con el peso de un recién nacido en Nevada; madre se declara no culpable

Una mujer de Nevada acusada de provocar la muerte por inanición de su hija de 14 meses se declaró no culpable de los cargos de asesinato y abuso infantil durante una audiencia judicial celebrada el jueves.

La acusada, identificada como Alivia Bree Thrift, de 26 años, enfrenta un cargo de asesinato y otro de abuso, negligencia o poner en peligro a un menor con resultado de lesiones corporales graves, después de que un gran jurado la imputara la semana pasada.

Según la fiscalía, la niña, Evangelina Thrift, murió el 24 de marzo con un peso de apenas nueve libras, equivalente al de un bebé de entre cero y tres meses de edad.

Durante la audiencia, Thrift afirmó que había leído los cargos en su contra, aunque cuestionó el motivo de la acusación.

“Entiendo el significado de los cargos, pero no por qué se aplican en este caso”, dijo ante la jueza, de acuerdo con el Las Vegas Review-Journal.

La acusada renunció a su derecho a un juicio rápido y permanecerá detenida sin derecho a fianza.

Fiscalía sostiene que la menor murió tras un proceso prolongado de inanición

De acuerdo con la fiscal adjunta Brianna Lamanna, la investigación cambió de rumbo después de que la oficina del fiscal recibiera el informe de la autopsia y el testimonio de un médico ante el gran jurado.

El forense del condado de Clark determinó que la muerte de la menor fue un homicidio causado por inanición.

La fiscal explicó que el cuerpo de Evangelina presentaba signos evidentes de desnutrición extrema.

“Se podían ver sus huesos, tenía el rostro hundido y su corazón, junto con varios órganos, mostraban los efectos de una inanición prolongada”, sostuvo Lamanna ante el tribunal.

Según la acusación, el proceso de privación de alimentos habría ocurrido entre enero de 2025 y marzo de 2026.

Los fiscales consideran que cuentan con pruebas para demostrar que la menor fue privada de alimento de manera intencional.

La investigación se intensificó tras la autopsia

Inicialmente, las autoridades contemplaban la posibilidad de que la muerte hubiera sido consecuencia de negligencia o del desconocimiento de la madre sobre alguna condición médica de la niña.

Sin embargo, esa hipótesis cambió tras conocerse las conclusiones de la autopsia.

Durante la audiencia de imputación celebrada la semana pasada, un médico describió el caso como “un claro ejemplo de inanición continua” que se prolongó hasta que el organismo de la menor comenzó a deteriorarse.

La fiscalía también afirmó que familiares de Thrift le habían insistido en varias ocasiones para que buscara atención médica para la niña, pero que ella se negó a llevarla a un centro de salud.

Por el momento, Thrift permanece recluida sin posibilidad de obtener libertad bajo fianza y su juicio con jurado fue programado para marzo de 2027.

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