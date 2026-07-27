Así atrae Rusia a soldados extranjeros para luchar contra Ucrania

A los 72 años, Charles Mutoka está de luto por su hijo, Oscar Khagola Mutoka, un exsoldado que viajó a Rusia en 2025 en busca de trabajo.

Su padre dijo que intentó varias veces disuadirlo, sin suerte. Oscar no dijo a nadie dónde iba exactamente, pero una semana después de partir, mandó una fotografía donde lucía en uniforme de combate. Nunca más volvió a contactar.

Su familia se enteró de su deceso tiempo después, y pese a los llamados que realizaron a las autoridades de Kenia, nunca pudieron recuperar su cuerpo. Otros tuvieron más suerte.

En mayo de 2026, la familia preparó un lugar de entierro improvisado, para al menos tener un sitio donde rezar. “Lo peor es que ni siquiera puedo imaginarlo. ¿Está enterrado o su cuerpo fue arrojado a algún bosque en Rusia?”, se pregunta Charles Mutoka.

Oscar es solo uno de los cerca de 27,000 extranjeros reclutados por Rusia para su guerra en Ucrania, según la Inteligencia ucraniana. Un estudio conjunto realizado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la organización Truth Hounds y la Oficina Internacional de Derechos Humanos de Kazajistán aporta pruebas de que Rusia ha establecido una red global para el reclutamiento de extranjeros.

“Este reclutamiento se dirige a personas vulnerables de todo el mundo. Los métodos empleados para atraer a estas personas van desde el soborno al engaño y la coacción”, dijo a DW Ilya Nusov, uno de los autores del estudio.

“No quiero morir de hambre en Cuba”

Para muchas personas que viven en las regiones más depauperadas del planeta, el salario que ofrecen las fuerzas armadas rusas es un gran incentivo, ya que significa una oportunidad para escapar de la pobreza. Precisamente por eso Yoan Mendoza decidió aceptar la oferta, como otros cubanos. Los rusos le prometieron un salario de $1,990 dolares mensuales, una suma enorme para los estándares cubanos, donde el salario promedio es de 19.9 dolares al mes.

DW conoció la historia de Mendoza por medio de su hermano Michael, quien vive en Estados Unidos. Yoan había intentado emigrar a ese país, pero le resultó imposible debido a obstáculos financieros y burocráticos.

Entonces apareció la oferta rusa. “Yoan me llamó y me dijo que había encontrado una salida. Me habló de un proyecto en Rusia”, contó Michael, quien declaró a DW que había intentado en vano hacer cambiar de opinión a su hermano.

En septiembre de 2023, la agencia Reuters filmó a jóvenes cubanos que querían ir a Rusia. Entre ellos se encontraba Yoan, de 23 años en ese momento. Él les dijo a los periodistas que sabía perfectamente adónde iba y que no quería quedarse a morir de hambre en Cuba. También mostró un documento que supuestamente era un contrato de trabajo con las fuerzas armadas rusas, el cual también le otorgaría la ciudadanía.

Michael dice que su hermano fue enviado al frente en Ucrania y luego intentó escapar. “Rogó, dijo que había cometido un error y pidió que lo sacáramos de ahí rápido”, cuenta. Después no hubo más contacto. El nombre de Yoan apareció posteriormente en las listas de extranjeros muertos en combate publicadas por Ucrania.

“Nos usaron como escudos humanos”

Aunque Mendoza y Oscar Mutoka probablemente sabían que iban a una guerra, muchos otros extranjeros son engañados con promesas de trabajos en la construcción, seguridad, logística o agricultura.

Es lo que le pasó a Arman Mondol, de Bangladesh. Él quería trabajar en el extranjero para sacar a su familia de la pobreza. Su padre, un granjero, vendió algunas propiedades y pidió un préstamo para pagarle a un reclutador. A Mondol le dijeron que trabajaría como empacador en un almacén. Con una visa de turista, viajó vía Arabia Saudita a Rusia. Una vez allá, lo obligaron a firmar un contrato en ruso, idioma que naturalmente no entendía.

Mondol dijo que él y otros extranjeros habían sido maltratados en el ejército. “Cuando estábamos en una misión, siempre nos enviaban adelante mientras ellos permanecían detrás nuestro. Nos usaban como escudos humanos”, contó a DW.

Durante una de esas misiones, su vehículo pasó sobre una mina. Él fue uno de los dos sobrevivientes y fue trasladado a un hospital, desde donde logró escapar. La embajada de Bangladesh en Moscú lo ayudó a volver a casa, pero la guerra lo sigue atormentando.

“Todavía tengo esas imágenes en mi cabeza: gente muriendo, sus rostros desfigurados. Cómo fueron destrozados por las minas. Cómo había un ataque de drones tras otro. Cómo perdieron sus extremidades. Fue horrible”, dice Mondol, que aún tiene metralla en una pierna y cojea notoriamente. De regreso a su hogar, no ha encontrado empleo.

¿Mercenarios o víctimas?

A los extranjeros que luchan por Rusia en Ucrania se les suele llamar mercenarios. Sin embargo, Ilya Nusov explica que, estrictamente hablando, no es lo que son, según el derecho internacional, pues muchas veces estas personas adoptan la ciudadanía rusa antes del unirse a sus fuerzas armadas.

Otros, en cambio, no tenían ninguna intención de combatir. Si es que fueron reclutados bajo falsas promesas o coacción, podrían ser considerados víctimas de tráfico de personas. Esto viola la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y el Protocolo de Palermo, que prohíbe la trata de personas y ha sido ratificada por casi todo el mundo, incluida Rusia.

Rusia ha insistido en que todos los extranjeros que participan en la guerra lo hacen de forma voluntaria. En marzo, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo durante una conferencia de prensa con su homólogo keniano que “no se está contratando a nadie, así que nadie está siendo reclutado para participar en la operación militar especial”, que es como llaman en Rusia a su agresión contra Ucrania. “Los voluntarios llegan cumpliendo plenamente la legislación rusa”, agregó.

La participación de extranjeros en la guerra está recibiendo cada vez más atención, y sus familias protestan desde Nepal hasta Perú. Algunos políticos, incluido el primer ministro indio Narendra Modi, incluso han abordado el tema en reuniones con el líder ruso Vladimir Putin. Según informes de prensa, Rusia restringió el reclutamiento de ciudadanos de varios países “amigos” en febrero de 2026. No se ha publicado una lista de dichos países.