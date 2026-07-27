Casa Blanca admite necesidad de más armas mientras evalúa reanudar ataques contra Irán

Donald Trump reconoció este lunes que le gustaría contar con un mayor inventario de armamento sofisticado para enfrentar un eventual recrudecimiento de la guerra con Irán, aunque aseguró que las Fuerzas Armadas estadounidenses mantienen suficientes reservas para sostener las operaciones militares si fuera necesario.

Durante un encuentro con periodistas a bordo del Air Force One, mientras viajaba rumbo a Michigan, el mandatario afirmó que el país se encuentra “en muy buena forma” en materia de capacidades militares, aunque admitió que existen áreas que requieren reforzarse.

“Estamos en muy buena forma. Pero, para algunas de las cosas más sofisticadas, sin duda nos gustaría tener más”, declaró Trump.

El presidente sostuvo que Estados Unidos dispone de “mucha munición” de diferentes categorías, pero responsabilizó a la administración de Joe Biden de haber reducido parte de los inventarios al enviar grandes cantidades de armamento avanzado a Ucrania durante la guerra contra Rusia.

“Tenemos mucha munición, pero se envió demasiado equipo a Ucrania”, afirmó el mandatario, quien insistió en que su gobierno trabaja para reconstruir rápidamente las reservas militares.

Trump aseguró que la industria de defensa estadounidense ha incrementado significativamente el ritmo de producción, especialmente de sistemas de defensa aérea Patriot, interceptores de misiles y otras armas de alta precisión consideradas esenciales para responder a amenazas provenientes de Irán y otros adversarios. Según el Departamento de Defensa, en los últimos meses se han ampliado contratos con fabricantes como Lockheed Martin y RTX (antes Raytheon Technologies) para acelerar la fabricación de misiles Patriot y otras municiones de precisión.

Las declaraciones del mandatario llegan después de que CNN informara que existe preocupación dentro de la Casa Blanca y el Pentágono por el nivel de algunas reservas estratégicas de municiones, especialmente después de meses de apoyo militar a aliados y de las recientes operaciones estadounidenses en Medio Oriente. De acuerdo con la cadena, funcionarios analizan cuidadosamente el impacto que tendría una campaña militar prolongada contra Irán sobre los arsenales estadounidenses.

Aunque Trump reiteró que mantiene una postura firme frente a Teherán, señaló que actualmente ha ordenado una pausa en los bombardeos para abrir una ventana de negociaciones diplomáticas.

“Hemos detenido los ataques para dar una oportunidad a las conversaciones, pero si fracasan, volveremos a actuar”, advirtió.

Analistas de la organización bipartidista Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) han advertido que la demanda generada por los conflictos en Ucrania y Medio Oriente ha puesto bajo presión la base industrial de defensa estadounidense, obligando al gobierno y a los fabricantes a ampliar su capacidad de producción para evitar que una guerra de mayor escala comprometa las reservas estratégicas del país.

Cabe recordar que Trump invocó la Ley de Producción para la Defensa en junio de 2026. En el memorando presidencial, la Casa Blanca reconoció explícitamente que existían “restricciones sistémicas en la base industrial de municiones” que podían afectar la capacidad de Estados Unidos para producir y sostener el suministro de misiles, municiones y otros equipos militares. Ese reconocimiento es probablemente el antecedente más importante porque proviene de un documento oficial de la Presidencia.

Además, durante la Cumbre de Defensa e Innovación celebrada en Pensilvania a mediados de julio, el presidente instó a los principales contratistas de defensa a incrementar la producción de misiles y municiones debido a que los conflictos en Ucrania y Medio Oriente estaban consumiendo los inventarios estadounidenses.

Sigue leyendo: