El nuevo puente que conecta a Canadá con EE.UU. y se convirtió en un símbolo de las divisiones entre ambos países

Se suponía que sería una celebración para conmemorar la inauguración de un nuevo puente internacional que conecta EE.UU. y Canadá después de ocho años de obras y varios retrasos.

Dignatarios canadienses y estadounidenses tenían previsto reunirse para la inauguración del puente internacional Gordie Howe, con un costo de US$4.500 millones, que conecta los centros de producción automovilística de ambos países.

En cambio, los canadienses celebraron su propio evento en solitario el viernes, después de haberle retirado la invitación a sus homólogos estadounidenses a raíz de la última amenaza arancelaria de Donald Trump contra su país.

Getty Images: El puente lleva el nombre del jugador de hockey canadiense Gordie Howe, quien pasó la mayor parte de su carrera en Detroit.

Este es apenas el episodio más reciente de un drama relacionado con un puente que simboliza la unidad entre los antiguos aliados y socios comerciales, y que lleva el nombre de un legendario jugador canadiense de hockey sobre hielo, cuya carrera transcurrió mayoritariamente en los Detroit Red Wings.

Ahora, el puente es un reflejo de la tensa relación entre los dos vecinos norteamericanos, y la creciente presión sobre el primer ministro Mark Carney para que navegue con éxito las aguas turbulentas.

El puente de la discordia

Getty Images:

Hace casi 15 años, Canadá acordó pagar íntegramente la construcción del puente para sortear la resistencia política de EE.UU. y poner en marcha el proyecto, considerado una infraestructura necesaria para solucionar un cuello de botella comercial.

El puente contribuirá a soportar el paso de mercancías por valor de más de US$710 millones que transitan diariamente por el cruce Windsor-Detroit.

Cuando Canadá asumió por primera vez el proyecto de construcción del puente, que será propiedad tanto de Ottawa como de Michigan, acordó compartir los ingresos por peaje con el estado estadounidense solo una vez que se hubieran pagado sus costos.

Luego, a principios de este año, poco antes de la ceremonia de inauguración prevista, Trump dijo que bloquearía su apertura hasta que Canadá aceptara “compartir la autoridad” y la propiedad.

“Deberíamos poseer, tal vez, al menos la mitad de este activo”, dijo en aquel momento.

El puente se ha enfrentado durante mucho tiempo a la oposición de la familia Moroun de Michigan, propietaria del vecino Puente Ambassador, el cruce fronterizo comercial más transitado de Norteamérica y uno de los pocos de propiedad privada.

Getty Images: La familia dueña del puente Ambassador ha hecho fuerte oposición al Puente Gordie Howe.

Según un informe del New York Times, el multimillonario Matthew Maroun, quien también es donante de Trump, se reunió con el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, horas antes de las declaraciones del presidente.

Carney combativo

Getty Images: El primer ministro canadiense Mark Carney prometió tomar la ofensiva frente a EE.UU. como lo hacía Gordie Howe contra sus contrincantes.

En junio, Carney anunció que Canadá había accedido a la solicitud de EE.UU. de retrasar la apertura del puente para permitir nuevas negociaciones.

Con el objetivo de reabrir este enlace comercial vital, Ottawa ahora ha aceptado compartir la mitad de los ingresos del puente durante los próximos 15 años con un fondo de desarrollo económico “controlado exclusivamente” por el gobierno estadounidense.

En una publicación reciente en redes sociales, Trump pregonó que el nuevo acuerdo era “MUCHO MEJOR” para EE.UU.

Las repercusiones del incidente del puente se producen en el contexto de una compleja disputa comercial entre Canadá y EE.UU..

Durante su campaña para ser elegido primer ministro, Carney prometió resolverla con una estrategia agresiva, haciendo referencia al estilo combativo de hockey acuñado por el propio Gordie Howe.

Ahora Carney se enfrenta a críticas por haber cedido ante una administración estadounidense que muchos canadienses consideran que trata injustamente a su país.

“Nos enfrentamos a una administración como nunca antes habíamos visto”, declaró a la BBC Colin Robertson, exdiplomático canadiense e investigador del Instituto Canadiense de Asuntos Globales.

“Incumplen sus promesas. No respetan los acuerdos. Es como tratar con piratas”.

Críticas a los acuerdos

Bloomberg via Getty Images:

Canadá ha ofrecido una serie de concesiones a la Casa Blanca, entre las que se incluyen la eliminación de un impuesto sobre los servicios digitales al que se oponen las empresas tecnológicas estadounidenses y la supresión de algunos aranceles de represalia.

El diputado conservador Shuvaloy Majumdar afirmó que toda esta situación demuestra que Canadá ha estado negociando “con debilidad” en su intento por conseguir un acuerdo comercial más amplio con Trump.

“Los canadienses están hartos de que el presidente Trump los use como chivo expiatorio y tienen el amor propio para luchar por su existencia y su país”, declaró en una rueda de prensa. “Se merecen un gobierno dispuesto a hacer lo mismo”.

Carney también está bajo escrutinio por la falta de claridad en torno al nuevo acuerdo sobre el puente y cómo se compartirán los ingresos con EE.UU.

El jueves pasado, afirmó que el acuerdo subyacente sobre la recuperación de los ingresos por peajes entre Canadá y el estado de Michigan sigue vigente.

El nuevo acuerdo de reparto de ingresos pactado con la Casa Blanca es “paralelo” a ese, dijo.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, elogió a Carney por “un excelente trabajo al cerrar este acuerdo”.

Robertson afirmó que, si bien lo que Carney aceptó es sin duda una “concesión”, es necesaria dada la importancia de ese tramo para el comercio entre EE.UU. y Canadá.

“Este nuevo puente de última generación se construyó a un costo muy elevado, y sí, lo pagamos, pero es necesario para mantener intactas las cadenas de suministro”, dijo, y agregó que las empresas y las comunidades a ambos lados de la frontera han estado presionando para que se abra.

Getty Images: Las comunidades a ambos lados de puente están presionando para que finalmente se inaugure.

Algunos líderes provinciales han presionado para que Ottawa adopte medidas más firmes en las negociaciones comerciales.

El primer ministro Ford calificó a Trump de “abusón” y dijo que Canadá debería considerar la posibilidad de utilizar sus exportaciones de energía y minerales críticos como moneda de cambio en las negociaciones comerciales.

Pero otros, como Danielle Smith, de Alberta, y Scott Moe, de Saskatchewan, instan a la moderación, lo que pone de manifiesto las fisuras en el enfoque unificado de Canadá hacia EE.UU..

Aún se desconoce cómo responderá Carney. Robertson señaló que, si bien Gordie Howe jugaba con los codos en alto, también solía decir que “el objetivo es meter el disco en la portería”.

Pero Robertson añadió que cree que Canadá ya ha dado suficiente.

“Cualquier concesión adicional sería problemática y probablemente no nos convendría, dado el comportamiento de la administración Trump hasta ahora”, dijo.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC:

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