Irán niega negociaciones con EE. UU. sobre la guerra

Mientras Estados Unidos afirma haber interrumpido los ataques para dejar la puerta abierta al diálogo, Irán lo niega.

Pese al alto el fuego, firmado en abril de 2026, y al protocolo de acuerdo de junio para avanzar en una paz duradera, ambos países reanudaron las hostilidades a principios de julio. Desde hace dos días, hay una tregua.

“Lo que hace el presidente en este momento, (…) es dejar espacio para las negociaciones. Las negociaciones continúan”, declaró este domingo 26 de julio el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, a medios norteamericanos.

“Ninguna negociación”

Irán, por su parte, niega ese tipo de contactos. “Los mediadores pueden transmitirnos mensajes de la parte estadounidense sobre los últimos acontecimientos en la región. Pero en la actualidad, no estamos involucrados en ninguna negociación con Estados Unidos”, dijo el lunes 27 de julio el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, en rueda de prensa.

“Mientras continúe este comportamiento por parte de Estados Unidos, no podemos albergar esperanzas de que surja un proceso razonable”, añadió Baqai.