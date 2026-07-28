Capturan a exdirector de policía de Mexicali por desaparición forzada

Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de la Policía Municipal de Mexicali y exfiscal regional, fue detenido este martes durante un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE), con apoyo de fuerzas federales, por su presunta participación en los delitos de desaparición forzada, robo de vehículo y asociación delictuosa.

La captura se realizó mediante una orden de aprehensión realizada en su domicilio. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), Ejército Mexicano y agentes estatales.

De manera simultánea también fueron ejecutadas otras órdenes de captura contra exmandos y policías municipales relacionados con la misma investigación.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la investigación deriva de hechos ocurridos en 2023, cuando presuntamente participaron servidores públicos en la desaparición forzada de una persona, además del robo de un vehículo.

?Pedro Ariel Mendívil, exdirector de la Policía Municipal de Mexicali, fue detenido durante un operativo de la FGE, con apoyo de la Defensa, Semar y la SSPC.



Se le señala de desaparición forzada, asociación delictuosa y robo de vehículo.



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La investigación también contempla el delito de delincuencia organizada o asociación delictuosa, según las acusaciones presentadas.

Horas antes de su detención, Mendívil difundió un video en redes sociales en el que aseguró ser víctima de una persecución política.

En el mensaje responsabilizó a la fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, de cualquier situación que pudiera ocurrirle y sostuvo que las acusaciones en su contra están relacionadas con recientes señalamientos políticos derivados de la difusión de audios sobre la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. El exfuncionario afirmó que se presentaría ante las autoridades porque, dijo, “las personas inocentes no huyen”.

Pedro Mendívil ocupó la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali durante la administración de la alcaldesa Norma Bustamante y anteriormente se desempeñó como fiscal regional en la capital de Baja California.

Durante su gestión estuvo al frente de diversos operativos de seguridad y fue uno de los mandos policiacos con mayor presencia pública en el municipio.

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