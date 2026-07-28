Científicos crearon OnlyMarms la versión de OnlyFans sobre marmotas

Los recortes a la ciencia del Gobierno de Estados Unidos han llevado a los investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) a tomar una decisión poco convencional.

Junto con su equipo, el profesor de ecología y biología evolutiva Daniel Blumstein ha tomado la insólita decisión de abrir una cuenta de OnlyFans. Pero ellos no aparecen en el exclusivo contenido, sino las marmotas que investigan.

Blumstein estaba investigando marmotas de vientre amarillo (Marmota flaviventer) en las Montañas Rocosas de Colorado cuando se le ocurrió el plan: “Cuando volví con esta idea, una de mis estudiantes de posgrado dijo inmediatamente que ¡debíamos hacerlo! Así que aquí estamos”, cuenta al medio Live Science.

Más de 60 años estudiando a las marmotas

La de vientre amarillo es una de las 15 especies de marmotas conocidas, un grupo de ardillas terrestres del tamaño de un gato que se pueden encontrar en todo el hemisferio norte. Viven en grupos y están activas durante el día, lo que las convierte en un excelente sujeto para estudios de comportamiento a largo plazo.

Blumstein dice que el Laboratorio Biológico de las Montañas Rocosas (RMBL, siglas en inglés) lleva estudiando a las marmotas desde 1962: “Tenemos hasta 65 años de datos sobre dinámica poblacional, comportamiento social y antipredatorio, y nos planteamos muchas preguntas sobre cómo responden los animales a un entorno cambiante”.

“Investigaciones a largo plazo como la nuestra son de gran valor para comprender cómo y por qué cambian las cosas con el tiempo, y nuestro proyecto ha sido muy productivo”, añade.

La investigación, obviamente, no es gratis

Sin embargo, recopilar datos durante décadas es costoso. Los recortes federales al presupuesto científico y a las universidades mermaron los fondos disponibles hasta un punto de desesperación, según el equipo.

“El estado de la financiación es tan malo que estamos recurriendo a OnlyFans, o como nos gusta llamarlo, ‘OnlyMarms'”, se lee en una publicación de RMBL en Instagram.

“Si tenemos suerte, puede ayudar a recaudar dinero para suministros y algunos gastos”, admite Blumstein. Pero “no reemplazará la financiación federal que ha impulsado los descubrimientos”, agrega.

¿Qué es OnlyFans?

OnlyFans es una plataforma de suscripción que permite a los usuarios pagar a los creadores para ver fotos y videos exclusivos. Es popular entre creadores de contenido para adultos, pero también entre músicos, atletas, celebridades… y ahora marmotas.

Blumstein se topó con un obstáculo cuando trató de abrir la cuenta de ‘OnlyMarms’, que tiene imágenes y videos de las marmotas. Trató de identificar su cuenta con una foto de su licencia de conducir, pero el sistema no se lo permitía.

“La plataforma me dijo que no me parecía a la marmota”, bromea el científico, en declaraciones que publica The New York Times.

Por ahora, la cuenta de OnlyFans no les deja muchas ganancias, pero ha levantado interés público. Crédito: All Canada Photos/IMAGO | Deutsche Welle

¿Puede realmente ayudar al financiamiento?

Por ahora, el modelo de negocio es modesto: suscripciones gratuitas y propinas voluntarias. OnlyFans retiene el 20 % y Blumstein paga impuestos sobre el resto, según él. Según The New York Times, la cuenta acumuló unas 2.900 visitas y 112 suscriptores, generando cerca de $650 dólares hasta ahora.

“Nuestra página de ‘OnlyMarms’ ha obtenido cierta interacción desde que la abrimos hace poco más de un mes”, comenta la integrante del equipo Emily Renkey a Live Science.

“La mayoría de la gente aporta unos $10 dólares, lo que me indica que hay un interés real y creciente en lo que hacemos”, comenta Blumstein.

¿Qué podría esperar el usuario de OnlyMarms?

El equipo espera que esto sirva para aumentar el interés público en este tipo de proyectos: “Creo que puede ser una manera increíble de enseñar a la gente más sobre el comportamiento social de los animales, que a veces puede ser difícil de observar. Incluso nosotros hemos aprendido más sobre las marmotas”, señala Renkey.

Sobre el tipo de imágenes que los usuarios pueden esperar, Blumstein asegura que es apto para todo el público: “Marmotas jugando, siendo adorables, excavando, llevando plantas a sus madrigueras. Cosas rutinarias y normales. Alguna pelea ocasional hace que pase a ser contenido supervisado”, bromea.

Ni artistas ni contenido para adultos: los científicos comparten imágenes de las marmotas en OnlyFans. Crédito: All Canada Photos/IMAGO | Deutsche Welle

Frustración por falta de recursos a largo plazo

Blumstein, que según él debería estar dedicando tiempo a escribir artículos científicos o trabajar con estudiantes, reconoce que “es simplemente frustrante, pero estamos haciendo esto (OnlyFans), lo cual es un poco absurdo a largo plazo”.

Asimismo, espera poder usar los fondos “para ayudar a continuar el estudio, lo que proporciona información valiosa sobre ellas (marmotas) y cómo están respondiendo al cambio climático”, concluye Blumstein.