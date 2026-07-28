Hombre de Florida es acusado de someter a dos menores a castigos extremos y privarlos de comida y agua

Un hombre de 42 años fue acusado en Florida de presuntamente someter a dos menores de edad a condiciones de abuso y negligencia que, según las autoridades, incluyeron aislamiento, privación de alimentos y agua, y otros castigos considerados extremos.

La Oficina del Sheriff del Condado de Volusia identificó al acusado como William Conner, quien enfrenta dos cargos de abuso infantil y dos cargos de negligencia infantil.

En un comunicado difundido tras el arresto, el sheriff Mike Chitwood calificó los presuntos hechos como especialmente graves.

El niño de 12 años habría sido el principal objetivo

De acuerdo con la investigación, el menor de 12 años era el principal blanco de los presuntos abusos.

Las autoridades sostienen que Conner lo obligaba a permanecer en un cuarto de lavandería independiente, sin aire acondicionado, pese a las altas temperaturas características de Florida.

Según la investigación, el niño también era privado de alimentos y agua y debía utilizar un balde como sanitario mientras permanecía aislado.

Los investigadores señalaron que el acusado presuntamente alimentó al menor con comida contaminada con heces de animales y le proporcionó agua mezclada con orina.

De acuerdo con el testimonio del niño, al enterarse de lo que había ingerido vomitó.

La Oficina del Sheriff afirmó que, según la denuncia, Conner se habría burlado de la reacción del menor.

Los investigadores también sostienen que, en algunas ocasiones, el hombre obligaba al niño a permanecer despierto durante toda la noche y reproducía sonidos a alto volumen para impedir que conciliara el sueño.

La adolescente también habría sufrido maltratos

La investigación indica que una adolescente de 14 años también fue sometida a parte de los mismos castigos, aunque las autoridades no detallaron la totalidad de los presuntos abusos que habría sufrido.

El caso comenzó a ser investigado en mayo, luego de que el Departamento de Niños y Familias de Florida remitiera la denuncia a la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia.

Tras reunir evidencia suficiente para establecer causa probable, los agentes arrestaron a Conner el jueves.

Como parte de la misma investigación, las autoridades también detuvieron a Samantha Lucas, de 33 años.

La mujer fue acusada de dos cargos de negligencia infantil.

Tanto Conner como Lucas recuperaron posteriormente la libertad tras pagar la fianza correspondiente.

Conner deberá comparecer ante el tribunal el 11 de agosto, mientras que la audiencia de instrucción de cargos de Lucas está programada para el 18 de agosto.

Las autoridades informaron que ambos menores ya no permanecen bajo la custodia de Conner.

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