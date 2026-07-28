Horóscopo de hoy para Escorpio del 28 julio de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 28 julio de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_escorpio
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

La comunicación podría trabarse, especialmente con compañeros de trabajo. También es posible que algunos trámites médicos sufran demoras. Si recibes una negativa del otro lado, no intentes imponerte. A veces, una sola palabra dicha con firmeza puede resultar suficiente.

Horóscopo de amor para Escorpio

Eres capaz de discutir imparcialmente de manera precisa y realista, es posible que encuentres respuesta a problemas que al principio parecían imposibles, pero que eventualmente se resuelven para la satisfacción de todos. Manteniéndote al día con los avances nuevos, te mantienes calmado aun cuando haya diferencias con tus colegas que se vuelven muy acaloradas e intensas.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Tanto tú como tu pareja pueden esperar tiempos excitantes llenos de pasión y deseo. Una escapada de hacer el amor impetuosamente o largas noche en éxtasis, en cualquier momento y en cualquier lugar, están bien. Sorprende a tu pareja con una cena erótica a la luz de las velas. El primer detalle del menú es una botella de burbujeante champaña, ¡borracho del ombligo de tu amante!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Escorpio Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending