Nuevo plan de inmigración, una propuesta de Gabe Vásquez que defiende a inmigrantes y la frontera

Cuando habla de impulsar proyectos bipartidistas, el representante demócrata Gabe Vásquez (Nuevo México) no habla de dientes para fuera, como se dice coloquialmente, ya que el presidente Donald Trump recientemente promulgó la Ley de Mejora de la Lucha contra Incendios Aéreos, que Vázquez impulsó.

También propuso un proyecto de ley de inmigración que atienda la falta de mano de obra en EE.UU., pero sin dejar a un lado la protección de la frontera.

“[Podemos crear con los republicanos] proyectos de ley que pueden pasar, que pueden recibir la firma del presidente”, defendió Vásquez. “Y eso es muy importante para mí, porque cuando tenemos estas posiciones debemos de ser adultos, no sólo políticos, debemos de encontrar las maneras de trabajar juntos”.

Vásquez está en campaña de reelección para su tercer periodo en la Cámara de Representantes con una carrera enfocada en la economía, la seguridad en su estado, pero también en aspectos migratorios y un mensaje de urgencia de lograr acuerdos bipartidistas, como explicó en entrevista.

El Partido Demócrata enfrenta un reto importante de intento recuperar la Cámara de Representantes en mayoría. Cuéntenos, ¿cómo enfrenta en campaña la actual situación política que se vive en el país?

“Originalmente yo gané este asiento, esta posición cuando me postulé contra Yvette Herrell, que era una republicana extremista. Estoy en un distrito en Nuevo México donde la mayoría del tiempo que ha existido este distrito ha sido controlado por los republicanos, pero en el 2022 en ese momento yo le prometí a los votantes siempre poner las prioridades del pueblo ante todo y pude ganar en una en una campaña que nos llegó bien cerca, gané por 0.6% de los votos aquí en Nuevo México. Por eso en los últimos cuatro años, siendo miembro del Congreso, mientras la mayoría de los políticos han mal manejado la economía, han ignorado problemas, problemas importantes, yo me he enfocado en tres resultados que la gente puede ver y sentir en el distrito. Por ejemplo, he aumentado los fondos de departamentos de policía y bomberos en comunidades grandes y pequeñas. He luchado contra esta administración sobre el aumento de los precios; por los aranceles, específicamente con México, nuestro vecino al sur; he hablado contra la guerra de Irán, que está subiendo los costos de todas nuestras familias y también me he enfocado en proteger a lo que son las tierras públicas, que son únicas y muy especiales para cada residente en Nuevo México. Entonces, durante mi tiempo he trabajado con demócratas, republicanos y también la administración de Trump cuando ha sido necesario para tener resultados para el pueblo. Ese va a seguir siendo el tema de nuestra campaña”.

Mencionó varios temas, de hecho, y nosotros hemos estado publicando varios sondeos a nivel nacional, por supuesto. La principal preocupación de las personas sigue siendo la economía. ¿Cuál es el mensaje que usted les está mandando en ese sentido?

“Pues tenemos que reconocer que ahorita esta economía que ha creado esta administración y que ha apoyado a los republicanos en el Congreso, es una economía para los ricos, para la gente que ya tiene dinero. Hemos visto que han crecido los fondos de los más ricos en este país el último año y medio, bajo esta administración.

“Los latinos, sabemos que nosotros somos trabajadores, igual que mucha gente a través de todo el país, entonces todos están sintiendo ahorita el golpe en sus bolsillos todos los días, cuando van a comprar mandado, en la gasolinera, cuando toca pagar la renta, todo eso ha sido empeorado por esta administración.

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“También estoy buscando formas sencillas de ayudar a la gente que más lo necesita. Por ejemplo, acabo de proponer una ley para la gente que usa las tarjetas de ayuda alimentaria, o food stamps, puedan comprar comida caliente, ya preparada para alimentar a sus familias. Es un cambio pequeño, pero para muchas familias que dependen en ese beneficio hace una gran diferencia”.

Y eso parece un cambio muy como mínimo, pero muchas familias no tienen la oportunidad de llegar a cocinar los alimentos necesariamente, que es un tema interesante, además el costo de energía, etcétera, que es un tema también fundamental. Ahora, usted ha mencionado esta importancia de acercarse a los republicanos. Lo he escuchado de pocos demócratas. ¿Cómo ha sentido desde que asumió este esta posición el trabajo con los republicanos?

“Sí, pues mira, yo soy el congresista más bipartidista de todo el estado de Nuevo México y eso es por una razón. […] Para traer los resultados a nuestro distrito no hay de otra, tengo que trabajar con los republicanos en vez de tirar mis manos y decir, bueno, no voy a trabajar con ustedes, voy a luchar contra ustedes, encuentro las áreas y los temas donde que comparto con diferentes distritos, con diferentes estados que son representados por republicanos y creamos juntos proyectos de ley que pueden pasar, que pueden recibir la firma del presidente. Y eso es muy importante para mí, porque cuando tenemos estas posiciones debemos de ser adultos, no solo políticos.

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“Acabo de formar en el Congreso un caucus bipartidista que ya tiene 14 miembros republicanos, 14 demócratas trabajando para asegurarnos que nuestras tierras públicas no sean vendidas a esos mismos multimillonarios que ahorita están dominando esta economía. Entonces yo estoy en el Congreso para hacer todos los amigos que pueda, no para ser enemigos.”

¿Cuál es la postura sobre inmigración? Estamos viendo un escenario complejo en inmigración en Estados Unidos, pues mucho más dinero que se le ha asignado al Departamento de Seguridad Nacional. Tenemos historias desgarradoras como lo recién ocurrido en Houston, Texas, donde pues un inmigrante de origen mexicano pues murió bajo custodia de ICE. En Nuevo México han detenido a personas por cómo se ven a nativos americanos.

“Pues primero quiero empezar con decir que yo he votado contra esos propuestos de incrementar los fondos de agencias como ICE durante este tiempo que están abusando su poder.

“Lo que ha sido obvio por mucho tiempo es que nuestro sistema migratorio está completamente roto. Los extremistas MAGA hemos visto que no quieren llegar a soluciones reales, básicas y sensibles. […] Necesitamos regresar a lo básico y para mí es tener un sistema que funciona con un proceso para las personas trabajadoras que tengan un camino a la residencia o estatus legal. Y eventualmente ciudadanía y a la misma vez proteger a nuestra frontera contra los carteles, contra el tráfico de las personas. También necesitamos proteger que proteger a los Dreamers […] tenemos muchos aquí en Nuevo México, en mi oficina, ahorita tenemos más de 50 casos de Dreamers que han puesto su aplicación para renovar su estatus [de DACA], que ya están esperando más de seis meses porque esta administración no los quiere procesar.

“Yo he propuesto un nuevo plan. Se llama el New American Immigration Plan. […] Este plan se enfoca en mejorar primeramente nuestra economía a través de un nuevo sistema migratorio. Segundamente, proteger la frontera que lo podemos hacer en mi distrito. […] Y claro, la reforma de ICE y los centros de detención que están causando daño e injusticias a través de nuestro país. […] Entonces este plan define nuevos medios para obtener la ciudadanía, incluyendo atraer a profesionales que nosotros necesitamos en este país, en sectores como el cuidado de los niños”.

El aspecto de seguridad, que es muy importante, el tema fronterizo y el crimen organizado, que es un asunto que el gobierno del presidente Donald Trump ha manejado con ese nombramiento de los cárteles como grupos terroristas y digamos un cambio de paradigma en la forma en que se está enfrentando esta problemática. Sin embargo, recientemente AP publicó, por ejemplo, que en Nuevo México justamente se distribuyó fentanilo por parte de la propia agencia de la DEA con el único objetivo de crear finalmente casos sobre fentanilo. ¿Qué opinión le merece?

“Pues primeramente es una tragedia, nuestras familias ahorita están sufriendo sobre pues esta epidemia de fentanilo en nuestras en nuestras comunidades y […] hace dos o tres semanas que nos notificaron a nosotros que es el mismo gobierno, la DEA que metió miles de píldoras de fentanilo en nuestras comunidades. Bueno, yo estoy demandando una investigación exhaustiva e independiente que cuente con la participación de las fuerzas del orden locales. […] Porque cada vez que las fuerzas las fuerzas federales usan estos tipos de tácticas usando droga para pues, me imagino, para tratar de encontrar a distribuidores más grandes.

“Lo que más me preocupa, Jesús, es que ahorita tenemos agencias que son controladas y que son administradas por gente que no tiene la experiencia. Lo que hemos visto de esta administración es que, a través de todos los departamentos, las agencias federales […] los líderes de esos departamentos y agencias no tienen experiencia en esos tipos de trabajos o en los temas en que están gobernando. Lo vemos con el director de la FBI, hasta el subdirector de la FBI, verdad que antes de llegar a su posición eran influencers, sin nada de experiencia”.

Congresista Gabe Vásquez, muchísimas gracias por esta conversación, ¿un último mensaje que quiere enviar a las personas que usted representa en el Congreso federal?

“Lo que diría es que estas elecciones van a ser críticas, van a ser tan importantes como cualquier otra elección que hemos tenido en la historia de los Estados Unidos. Ahorita no hay el chequeo, no hay los balances que se necesitan en el Congreso. Hemos visto que los republicanos en el Congreso, en el Senado, en realidad no son independientes en casi todas las acciones que está haciendo Trump. [Debemos garantizar] que la Constitución siga viviendo en su forma que todos conocemos, como es este gran país, los Estados Unidos, y que todas las familias latinas, hispanas y todos los demás […] tengan una oportunidad al sueño americano, [porque] ahorita ese sueño se está convirtiendo a una pesadilla, lo tenemos que parar y tenemos que cambiar de orden el liderazgo en el Congreso”.

Nota: Esta entrevista fue editada para facilitar su lectura.