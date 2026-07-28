Por qué el 29 de julio es el día más afortunado de 2026, según astrólogos

El 29 de julio de 2026 es una fecha especial para los seguidores de la astrología.

Ese día tendrá lugar la conjunción entre el Sol y Júpiter en el signo de Leo, evento astronómico y astrológico que, según diversos especialistas, representa uno de los momentos más favorables del año para el crecimiento personal, la abundancia y la apertura de nuevas oportunidades.

La astróloga Narayana Montúfar explicó en un reporte para Parade.com que este encuentro anual entre el Sol, símbolo de la identidad y la vitalidad, y Júpiter, conocido como el planeta de la expansión, la prosperidad y la buena fortuna genera una energía especialmente optimista que invita a confiar en uno mismo y a perseguir objetivos ambiciosos.

Aunque el punto máximo de esta alineación ocurrirá el 29 de julio, sus efectos comenzarán a sentirse desde el 22 de julio y se extenderán hasta el 4 de agosto de 2026.

Durante este periodo, cuatro signos del zodiaco serán los principales beneficiados por esta poderosa influencia: Leo, Sagitario, Piscis y Escorpio.

¿Qué significa la conjunción del Sol y Júpiter en Leo?

En astrología, Júpiter simboliza la expansión, el aprendizaje, la abundancia y las oportunidades. Allí donde transita, suele asociarse con crecimiento y desarrollo.

Por su parte, el Sol representa la esencia, la confianza y la forma en que cada persona expresa su potencial.

Cuando ambos cuerpos celestes se unen en Leo, un signo de fuego relacionado con el liderazgo, la creatividad y la autenticidad, la energía colectiva favorece el optimismo, el reconocimiento y la capacidad de asumir nuevos desafíos.

Desde finales de junio, Júpiter ha estado transitando por Leo, iniciando un ciclo que continuará fortaleciendo la confianza y la creatividad durante los próximos once meses.

La conjunción del 29 de julio actuará como un punto de máxima intensidad, impulsando a muchas personas a tomar decisiones importantes, iniciar proyectos o abrirse a experiencias que podrían transformar su futuro.

Los 4 signos que tendrán más suerte entre el 29 de julio y el 4 de agosto

1. Leo

Leo será el gran protagonista de este tránsito. Júpiter visita este signo aproximadamente una vez cada doce años, por lo que esta etapa representa un periodo excepcional para crecer tanto a nivel personal como profesional.

La conjunción con el Sol potenciará el carisma, la seguridad y el magnetismo natural de los nacidos bajo este signo.

Será más fácil atraer reconocimiento, establecer nuevas relaciones y conectar con personas que podrían convertirse en aliados importantes, socios o incluso intereses románticos.

La astrología también señala que quienes hayan trabajado en su desarrollo personal durante el último año comenzarán a notar resultados visibles.

El periodo comprendido entre el 22 de julio y el 4 de agosto será ideal para manifestar objetivos, fortalecer la autoestima y agradecer los logros alcanzados, una práctica que muchos astrólogos relacionan con la llamada ley de la atracción.

2. Sagitario

Sagitario mantiene una conexión especial con Júpiter, su planeta regente, por lo que cada conjunción anual con el Sol representa una oportunidad para expandir conocimientos y descubrir nuevos caminos.

Durante este ciclo podrían surgir oportunidades relacionadas con viajes, estudios superiores, proyectos internacionales o experiencias que cambien profundamente su forma de ver el mundo.

También será un excelente momento para promocionar un negocio, presentar un proyecto profesional o compartir conocimientos con otras personas.

Si durante los últimos meses existieron bloqueos o incertidumbre, esta energía favorecerá soluciones más rápidas y una renovada confianza para avanzar.

3. Piscis

Piscis será otro de los signos que recibirá una dosis extra de inspiración gracias a esta poderosa alineación.

En la astrología tradicional, Júpiter también está vinculado con este signo, impulsando la creatividad, la sensibilidad y el crecimiento espiritual.

Entre el 22 de julio y el 4 de agosto será más sencillo avanzar en proyectos que parecían estancados.

Además, Piscis podrá organizar mejor su rutina, encontrar un equilibrio entre las responsabilidades laborales y el tiempo personal, y recuperar la sensación de fluidez después de un largo periodo de cambios.

La conjunción también aumentará su visibilidad profesional, por lo que quienes busquen nuevas oportunidades de trabajo o deseen destacar en un proyecto creativo podrían recibir noticias positivas.

4. Escorpio

Para Escorpio, el encuentro entre el Sol y Júpiter activará el área de la carta astral relacionada con la profesión, la reputación y el propósito de vida.

Este periodo favorecerá ascensos, aumentos salariales, nuevos cargos o el reconocimiento por el esfuerzo realizado durante los últimos meses.

Personas influyentes podrían apoyar sus proyectos y abrir puertas que anteriormente parecían difíciles de alcanzar.

En el plano sentimental, la energía también será favorable para fortalecer relaciones estables.

La influencia de Júpiter promueve el crecimiento conjunto y la cercanía emocional, por lo que algunas parejas podrían dar un paso importante en su compromiso.

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