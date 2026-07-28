Ritual: cómo usar el ajo y la sal juntos para bloquear la mala suerte

En el mundo del esoterismo, existen elementos naturales que desde hace siglos son considerados poderosos aliados para protegerse de las energías negativas.

Entre ellos destacan el ajo y la sal, dos ingredientes comunes en cualquier hogar que, además de sus usos culinarios, ocupan un lugar especial en diversas tradiciones espirituales y rituales de protección.

Según las creencias populares, ambos poseen propiedades simbólicas capaces de ayudar a bloquear la mala suerte, alejar las malas vibras y favorecer un ambiente de armonía.

Aunque estas prácticas forman parte de tradiciones espirituales y no cuentan con respaldo científico, continúan siendo utilizadas por personas que buscan realizar rituales de limpieza energética y atraer una actitud más positiva hacia los cambios en su vida.

Si sientes que atraviesas una racha complicada y deseas incorporar un ritual simbólico para dejar atrás la negatividad, estas son dos de las prácticas más conocidas que utilizan el ajo y la sal como protagonistas.

¿Qué significado espiritual tienen el ajo y la sal?

Dentro de distintas corrientes esotéricas, el ajo es considerado un poderoso símbolo de protección.

Desde la antigüedad ha sido utilizado como un amuleto para alejar el mal de ojo, las envidias y las energías que, según estas creencias, afectan el bienestar personal.

Por su parte, la sal es uno de los elementos más empleados en rituales de limpieza energética.

Su uso está relacionado con la purificación de espacios, la protección del hogar y la eliminación simbólica de cargas negativas.

También es frecuente encontrarla en baños de limpieza espiritual o como parte de ceremonias destinadas a renovar la energía.

La combinación de ambos ingredientes representa, para muchas tradiciones esotéricas, un equilibrio entre protección y purificación convirtiéndolos en una de las mezclas más populares para quienes buscan atraer buena fortuna.

Ritual con sal para alejar la mala suerte

Una de las prácticas más difundidas consiste en realizar este ritual durante una noche de Luna creciente, fase que en el simbolismo astrológico se relaciona con el crecimiento y la atracción de nuevas oportunidades.

El primer paso es dibujar una cruz con sal sobre una mesa. Después, se coloca una vela blanca en la parte superior, una vela verde en la parte inferior, una roja a la derecha y una amarilla a la izquierda.

Mientras las velas permanecen encendidas, la tradición recomienda escribir en una hoja blanca afirmaciones positivas que representen aquello que se desea atraer.

Por ejemplo, en lugar de enfocarse en la falta de éxito, se redactan frases relacionadas con la prosperidad, la abundancia, la salud o la buena fortuna.

Al finalizar la lista, muchas personas incluyen una afirmación general en la que expresan su deseo de atraer buena suerte y abrirse a nuevas oportunidades.

Cuando las velas terminan de consumirse, la sal y el papel se guardan dentro de una caja de madera que, según esta tradición, debe permanecer cerca del lugar donde se duerme como símbolo de protección y renovación energética.

Ritual con ajo para bloquear las energías negativas

El segundo ritual combina el ajo con agua bendita, otro elemento ampliamente utilizado en diversas prácticas espirituales.

Para realizarlo, se separan tres dientes de ajo y cada uno se atraviesa cuidadosamente con un clavo.

Mientras se realiza este procedimiento, la tradición indica repetir tres veces una frase relacionada con aquello que se desea dejar atrás.

Al primer diente se le atribuye la intención de alejar la carencia; al segundo, las dificultades en las relaciones personales, y al tercero, la enfermedad o cualquier situación que se perciba como un obstáculo para el bienestar.

Posteriormente, los tres dientes de ajo se colocan dentro de un recipiente con agua bendita, se cubren y se guardan en un lugar privado del hogar.

Según las creencias esotéricas, este acto simboliza el cierre del paso a las energías negativas y la apertura hacia una etapa de mayor protección y fortuna.

Sigue leyendo:

• Combina arroz y laurel para atraer dinero en medio de crisis económicas

• El significado de la hierbabuena para la buena suerte: cómo usarla en rituales

• La técnica del huevo para detectar si tienes mal de ojo