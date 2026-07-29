EE.UU. y Arabia Saudita atacan en Irak a grupos alineados con Irán

Estados Unidos y Arabia Saudita ejecutaron ataques de precisión contra posiciones de grupos terroristas alineados con Irán en el este de Irak, en respuesta a más de treinta ataques con drones dirigidos por la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas saudíes en las últimas 72 horas, informó el Comando Central de EE.UU. (Centcom).

Los ataques destruyeron varios centros logísticos y de armamento, según el Centcom, que advirtió a la Guardia Revolucionaria iraní y a sus aliados que cesen los ataques para evitar una nueva respuesta militar estadounidense.

El nuevo ataque estadounidense se produce luego de que asegurara haber frustrado un intento de ataque sorpresa con varios misiles balísticos lanzados desde Irán contra tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio, en el primer ataque de este tipo desde que el presidente Donald Trump afirmó que Washington y Teherán estaban negociando.

Además, el Centcom señaló que entre febrero y abril se registraron más de seiscientos intentos de ataques de milicias alineadas con Irán contra ciudadanos e instalaciones estadounidenses en Irak.

El pasado jueves, Estados Unidos llevó a cabo su más reciente ronda de bombardeos contra la República Islámica, en la decimotercera jornada consecutiva de ataques desde que se rompió la tregua pactada en junio.

Desde la implementación inicial del bloqueo marítimo, las fuerzas de EE.UU. han desviado más de 140 buques, inhabilitado nueve barcos que desobedecieron sus órdenes y han permitido el paso de más de cincuenta naves comerciales con ayuda humanitaria.