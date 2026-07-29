Fisicoculturista mexicano acusado de matar a sus padres difundió un polémico video antes del crimen

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla mantiene abierta la investigación contra Ángel Rodríguez Mora, un fisicoculturista de 30 años, señalado por el presunto asesinato de sus padres y por las lesiones provocadas a su hermano menor dentro de una vivienda ubicada en la ciudad de Cholula, Puebla.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de San Pedro Cholula, policías municipales acudieron al domicilio tras recibir un reporte por la conducta agresiva de un hombre.

Al ingresar al inmueble encontraron a tres integrantes de una familia con diversas lesiones; paramédicos confirmaron la muerte de los padres del presunto agresor, mientras que el hermano menor fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada. Ángel fue detenido en el lugar y puesto a disposición del Ministerio Público.

Investigan mensajes y videos difundidos antes del ataque

Como parte de las investigaciones, las autoridades revisan videos y publicaciones compartidas por el sospechoso en redes sociales horas antes del crimen.

Él es el fisicoculturista y entrenador Ángel Rodríguez Mora y este fin de semana asesinó a sus padres a golpes e hirió a su hermano menor de 13 años, supuestamente, “por un mandato divino” en Cholula, Puebla. Al parecer, tendría problemas de adicción al crystal. Hace una semana? pic.twitter.com/IU4luY5HPO — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) July 28, 2026

En una de las grabaciones, el hombre emitió mensajes de contenido religioso e invitó a seguidores a acudir a su domicilio, material que ahora forma parte de la investigación.

Según diversos medios como el semanario Proceso, en otro de los mensajes el ahora detenido aseguró que actuaba por una supuesta misión divina y afirmó que “Jesucristo” le había encomendado “limpiar la zona”, declaraciones cuya autenticidad y contexto también son analizados por las autoridades.

Probable consumo de sustancias

Ángel se presentaba en redes sociales como entrenador de musculación, nutricionista deportivo y especialista en farmacología aplicada al entrenamiento. Además de compartir contenido relacionado con el fisicoculturismo, difundía publicaciones de carácter religioso y motivacional.

Medios nacionales señalan que una de las líneas de investigación contempla posibles problemas relacionados con el consumo de sustancias y un aparente comportamiento errático previo a los hechos; sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente el móvil del ataque ni los resultados de los peritajes correspondientes.

La Fiscalía de Puebla continúa recabando pruebas para esclarecer las circunstancias del doble homicidio y las lesiones causadas al menor, mientras el detenido enfrenta la investigación por su responsabilidad en los hechos.

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