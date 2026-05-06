El crimen de una exreina de belleza mexicana a manos de su suegra pudo deberse a una herencia

El caso del asesinato de la exreina de belleza Carolina Flores continúa generando nuevas líneas de investigación y controversia, luego de que familiares de la víctima señalaran que el crimen podría estar relacionado con una herencia millonaria.

De acuerdo con información publicada por medios como el sitio Vanguardia, tíos de la joven sugieren que tanto su esposo como su suegra habrían planeado el asesinato con el objetivo de quedarse con el dinero que la modelo recibió tras la muerte de su padre.

Según estas versiones, Carolina Flores habría obtenido una indemnización superior a los dos millones de dólares, lo que, para sus familiares, pudo convertirse en el principal móvil del crimen.

La madre de la víctima confirmó que su hija sí recibió una suma considerable, aunque evitó precisar la cantidad por motivos de seguridad.

Detenida en Venezuela probable responsable de feminicidio cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo



La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informa que, en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, fue detenida Erika María… pic.twitter.com/3TDW5dZGDT — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 30, 2026

Los familiares apuntaron directamente al esposo de la joven y a su madre —actualmente detenida— como posibles responsables de haber planeado el feminicidio. Señalan que ambos podrían haber actuado en conjunto motivados por el interés económico.

Hasta el momento, la única persona detenida es la suegra de Carolina Flores, señalada como autora material del crimen tras haber huido del país y ser capturada en Venezuela.

El feminicidio de Carolina Flores, ocurrido en un departamento en la Ciudad de México, continúa bajo investigación. Aunque la hipótesis de la herencia ha cobrado fuerza en la opinión pública, las autoridades aún no han confirmado el móvil del crimen.

El caso ha provocado indignación general, mientras se espera el avance de las investigaciones para esclarecer si el asesinato estuvo motivado por intereses económicos o por otras causas.

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