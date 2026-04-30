Detienen en Venezuela a la suegra de una exreina de belleza asesinada en México

Autoridades mexicanas confirmaron el arresto en Venezuela de Erika María Herrera, señalada como presunta responsable del feminicidio de Carolina Flores Gómez, ocurrido en abril en la Ciudad de México.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia, la captura se realizó el 29 de abril en Caracas, tras la emisión de una ficha roja de Interpol que permitió su localización luego de varios días prófuga.

El asesinato ocurrió el pasado 15 de abril en un departamento ubicado en la lujosa zona de Polanco, en la capital mexicana. La víctima, de 27 años, era una exreina de belleza originaria de Baja California.

Las investigaciones señalan que la agresora, quien era suegra de la joven, le disparó dentro del domicilio familiar. El hecho fue captado por una cámara de seguridad instalada en el inmueble, lo que permitió identificar a la presunta responsable.

El crimen ocurrió en presencia del esposo de la víctima y de su hijo menor de edad, lo que generó una fuerte indignación pública.

Detenida en Venezuela probable responsable de feminicidio cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo



La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informa que, en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, fue detenida Erika María… pic.twitter.com/3TDW5dZGDT — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 30, 2026

Tras el feminicidio, Erika María logró salir del país, lo que activó mecanismos de cooperación internacional para su búsqueda.

Finalmente fue localizada en Venezuela, donde autoridades locales la detuvieron con apoyo de Interpol. Ahora permanece bajo custodia mientras se llevan a cabo los trámites para su posible extradición a México.

El feminicidio de Carolina Flores provocó indignación social y reavivó el debate sobre la violencia de género en México, así como cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades en la investigación, según informó el diario El Universal.

Además, el caso ha estado rodeado de controversias, entre ellas el tiempo que tardó en denunciarse el crimen y la relación conflictiva previa entre la víctima y su suegra.

Las autoridades capitalinas informaron que el proceso legal continuará una vez que la acusada sea trasladada al país para enfrentar cargos por feminicidio.

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