Acusan a influencer mexicano “Wero Bisnero” de matar a una joven en complicidad con su esposa

Rodolfo Sandoval, conocido en redes sociales como Wero Bisnero, fue detenido por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Renata, ocurrido el pasado domingo en el Estado de México.

El caso ha causado conmoción e indignación tanto en redes sociales como en la comunidad local, luego de que se diera a conocer que el presunto agresor es un influencer y autodenominado coach de vida y finanzas, con miles de seguidores en plataformas como TikTok, Facebook e Instagram.

De acuerdo con reportes oficiales y testimonios recopilados por medios locales, Rodolfo Sandoval ingresó durante la madrugada al departamento de Renata, ubicado en el octavo piso del fraccionamiento privado Loma Antigua. Dentro de la vivienda se encontraba la joven madre junto a su hija menor de edad, quien presenció la agresión.

Según las primeras versiones, tras una discusión, el presunto agresor utilizó un arma punzocortante para atacar a la víctima. Renata logró cargar a su hija en brazos y salir del departamento en busca de ayuda, pero colapsó poco después.

Elementos de seguridad del fraccionamiento relataron que al llegar al lugar encontraron una puerta de vidrio rota, manchas de sangre en el suelo y huellas pertenecientes tanto a un adulto como a una menor. Junto al cuerpo de Renata también se hallaron rastros de violencia.

Intento de huida y encubrimiento

Tras el ataque, Sandoval regresó a su departamento en el primer piso del mismo edificio, acompañado de su esposa, Ana Paulina, quien presuntamente colaboró para ocultar evidencia. Ambos intentaron quemar la ropa ensangrentada en el horno de la cocina.

Minutos después, el influencer intentó escapar del fraccionamiento a bordo de una camioneta blanca, pero chocó con la pluma de la caseta de salida. En el vehículo se hallaron rastros de sangre en la manija de la puerta del conductor.

Al no lograr huir en el automóvil, Sandoval trató de escapar a pie, vestido únicamente con ropa interior. Fue interceptado por elementos de la Policía Municipal de Atizapán y personal de seguridad privada, momento que quedó registrado en la cámara corporal de uno de los oficiales.

Su esposa también fue detenida y su situación jurídica permanece bajo revisión.

Aunque en redes sociales se ha especulado que existía una relación sentimental entre la víctima y el presunto agresor, la familia de Renata ha negado dicha versión. Las autoridades tampoco han confirmado oficialmente un vínculo de este tipo, aunque no descartan que el móvil esté relacionado con celos o violencia de género.

Rodolfo Sandoval había construido una imagen como influencer dedicado a dar consejos sobre emprendimiento, inversiones y desarrollo personal. Bajo el alias Wero Bisnero acumulaba más de 42,000 seguidores en TikTok, 12,000 en Facebook y más de 6,000 en Instagram. Tras los hechos, sus cuentas en redes sociales y su sitio web fueron dados de baja.

