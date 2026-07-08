México ofrece recompensa por exdirectivo de Amazon sospechoso de asesinar a su esposa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció una recompensa de 500,000 pesos para quien proporcione información veraz y útil que permita localizar, detener y poner a disposición de las autoridades a Juan Carlos García Sánchez, exdirectivo de Amazon México y señalado como presunto autor intelectual del feminicidio de su exesposa, Abril Pérez Sagaón.

La recompensa fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en la que se establece que será entregada a quien aporte información que contribuya de manera efectiva a la captura del acusado.

Juan Carlos García Sánchez enfrenta acusaciones por feminicidio agravado en grado de tentativa, asociación delictuosa y feminicidio, derivadas de dos investigaciones abiertas por la agresión contra Abril Pérez en enero de 2019 y por su asesinato ocurrido el 25 de noviembre de ese mismo año. Desde entonces permanece prófugo de la justicia.

El caso de Abril Pérez se convirtió en uno de los más emblemáticos en México por las fallas del sistema de justicia.

#CDMX | La familia de Abril Pérez Sagaón, víctima de feminicidio, sigue buscando justicia a más de 7 años de su asesinato. Pese a que los autores materiales fueron detenidos, el autor intelectual no ha sido detenido. pic.twitter.com/qJ6l69Tryu — Imagen Crystal (@imagen_crystal) March 27, 2026

Meses antes de ser asesinada, denunció que su entonces esposo la golpeó con un bate de béisbol mientras dormía e intentó atacarla con un cúter frente a uno de sus hijos.

Aunque inicialmente fue detenido por tentativa de feminicidio, un juez reclasificó el delito y posteriormente obtuvo su libertad. Días antes de una audiencia judicial relacionada con el proceso, Abril fue asesinada a balazos cuando viajaba en un vehículo por la Ciudad de México junto con sus hijos.

Las investigaciones de la Fiscalía capitalina sostienen que García Sánchez habría ordenado el crimen, por lo que desde entonces es considerado prófugo y cuenta con una ficha de búsqueda nacional e internacional.

Con la nueva recompensa, la Fiscalía busca obtener información que permita finalmente concretar su captura y avanzar en el acceso a la justicia para la víctima y su familia.

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