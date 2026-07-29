Hombre irrumpe en el apartamento de su expareja y la mata a tiros en Florida; uno de sus hijos escuchó el crimen por teléfono

Una mujer de 44 años murió tras ser atacada a tiros presuntamente por su esposo separado, quien irrumpió por la fuerza en su apartamento en Daytona Beach, Florida. El crimen fue escuchado por uno de los hijos de la pareja, quien se encontraba hablando con su madre por teléfono y llamó de inmediato al servicio de emergencias.

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió alrededor de las 6:00 p.m. del lunes en un complejo de apartamentos ubicado en Reena Drive.

La víctima fue identificada como Jacqueline Reyes, de 44 años, mientras que el presunto agresor era Robert Reyes Jr., de 54 años.

Uno de los hijos escuchó el ataque y llamó al 911

Según la información obtenida por el medio local WFTV, Jacqueline Reyes hablaba por teléfono con uno de los tres hijos que tuvo con el sospechoso cuando este irrumpió en el apartamento tras derribar la puerta.

Durante la llamada, el hijo escuchó a su madre decir: “Baja el arma”, antes de oír un disparo.

De inmediato, el joven llamó al 911 y relató al operador lo que acababa de escuchar.

Cuando los agentes llegaron al apartamento encontraron a Jacqueline Reyes sin vida.

Después del ataque, Robert Reyes Jr. abandonó el lugar.

Aproximadamente dos horas después, cámaras de tráfico lo detectaron a unos 80 kilómetros (50 millas) de Daytona Beach, en la ciudad de Titusville.

Las autoridades iniciaron una persecución que terminó cuando el vehículo del sospechoso cayó en un estanque.

Posteriormente, los agentes lo encontraron muerto por una herida de bala que, según la policía, fue autoinfligida.

La policía señala que los celos fueron el móvil del crimen

El jefe de la Policía de Daytona Beach, Jakari Young, indicó que la investigación apunta a que el asesinato estuvo motivado por los celos.

Según explicó, Robert Reyes intentaba retomar la relación con su esposa, pero se enfureció al enterarse de que ella había seguido adelante con su vida y estaba saliendo con otras personas.

“Entró por la fuerza por la puerta trasera y la ejecutó”, declaró Young durante una conferencia de prensa.

De acuerdo con el jefe policial, Jacqueline Reyes se había mudado a Daytona Beach aproximadamente un año antes con la intención de alejarse del presunto comportamiento abusivo de su esposo.

Sin embargo, aseguró que el acoso continuó. Entre los incidentes investigados figura un ingreso previo del sospechoso al apartamento, donde presuntamente dañó prendas de vestir de la víctima con cloro.

“Esto había estado ocurriendo desde hacía bastante tiempo y el lunes terminó de forma trágica”, afirmó Young.

El jefe policial también expresó sus condolencias a los tres hijos de la pareja, quienes, según dijo, perdieron a ambos padres en un lapso aproximado de dos horas. La investigación permanece abierta.

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