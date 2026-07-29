Mujer pasará 15 años en prisión por asesinar a su expareja en Minnesota y decir a la policía que “lo volvería a matar”

Una mujer de Minnesota fue sentenciada a 15 años de prisión tras declararse culpable por el homicidio de su expareja, a quien apuñaló en el pecho durante una discusión en agosto de 2024. De acuerdo con los investigadores, la acusada regresó a la escena del crimen mientras la policía realizaba las diligencias y posteriormente manifestó a los agentes que volvería a cometer el asesinato.

La jueza del condado de Clay, Tammy L. Merkins, dictó la sentencia el martes contra Connie Jo Frank, quien el mes pasado se declaró culpable de un cargo de asesinato en segundo grado sin intención mientras cometía un delito grave, según registros judiciales.

Como parte del acuerdo con la fiscalía, fue retirado un cargo de asesinato en segundo grado con intención.

La víctima murió tras recibir una puñalada en el pecho

El crimen ocurrió poco después de la medianoche del 4 de agosto de 2024 en una vivienda ubicada en Moorhead, Minnesota.

Cuando los agentes respondieron a una llamada al 911 encontraron a Willard DeGroat, de 47 años, con una herida de arma blanca en la parte superior del pecho. En el lugar fue recuperado un cuchillo de cocina que presuntamente fue utilizado durante el ataque.

La víctima fue trasladada a un hospital, donde falleció poco después debido a la gravedad de la lesión.

Según la investigación, Frank y DeGroat habían mantenido una relación intermitente durante aproximadamente cinco años.

Un hombre que también residía en la vivienda declaró que ambos comenzaron a discutir y que el enfrentamiento se tornó físico. Al subir al segundo piso para pedir ayuda al hijo adulto de Frank, regresó y encontró a DeGroat herido, mientras la acusada ya había abandonado la casa.

Las autoridades señalaron que Frank se escondió inicialmente en el patio de una vivienda vecina, pero luego decidió regresar al lugar cuando los agentes aún procesaban la escena del crimen.

Durante el traslado a la cárcel, realizó varias declaraciones espontáneas, entre ellas que había apuñalado a DeGroat y que “lo volvería a matar”, de acuerdo con la declaración de causa probable.

Posteriormente, también reconoció ante los detectives que tomó un cuchillo de la cocina y lo apuñaló “una vez profundamente en el pecho”. Según la investigación, afirmó que estaba “cansada” de él y que “alguien tenía que ponerle fin”.

Además, imágenes de una cámara de vigilancia captaron a Frank gritando momentos antes de que se escuchara a DeGroat pedir ayuda y decir que se estaba muriendo.

La familia de la víctima habló durante la audiencia

Antes de que se dictara la sentencia, familiares de DeGroat ofrecieron declaraciones sobre el impacto que el crimen ha tenido en sus vidas.

De acuerdo con el medio The Forum of Fargo-Moorhead, una de sus hermanas expresó que esperaba que Frank recordara los últimos momentos de la víctima cada vez que cerrara los ojos. Otra afirmó que no ha podido perdonarla y manifestó preocupación por las declaraciones de la acusada, quien aseguró que volvería a cometer el homicidio.

Durante la audiencia, Frank pidió disculpas a la familia de la víctima.

“Lamento mucho lo ocurrido con la familia. Yo también lo extraño y tengan la seguridad de que estoy pagando por ello. Vivo mi propio infierno”, expresó, según reportes de la audiencia.

Su abogada defensora sostuvo que la acusada estaba profundamente arrepentida y afirmó que había sufrido abusos durante la relación con DeGroat.

Sin embargo, la fiscalía objetó esas afirmaciones al recordar que, al aceptar el acuerdo de culpabilidad, Frank renunció expresamente a cualquier argumento de legítima defensa.

Deberá cumplir al menos dos tercios de la condena

El tribunal acreditó a Frank 724 días ya cumplidos en prisión preventiva y le ordenó pagar $8,940 dólares en concepto de restitución.

De acuerdo con la legislación de Minnesota, deberá cumplir dos tercios de la condena en prisión antes de poder optar a libertad supervisada.

Además, quedó inhabilitada de manera permanente para poseer armas de fuego o municiones y deberá proporcionar una muestra de ADN conforme a lo establecido por la ley.

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