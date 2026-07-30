Embajador de EE.UU. en México celebró acusación contra red que enviaba armas de Texas al Cártel de Sinaloa

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró la acusación presentada por autoridades estadounidenses contra una red de tráfico de armas que habría abastecido al Cártel de Sinaloa desde Texas, al considerar que representa un avance en la estrategia bilateral para combatir el flujo ilegal de armamento hacia organizaciones criminales.

A través de un mensaje en redes sociales, el diplomático afirmó que la acción judicial refleja el compromiso del gobierno del presidente Donald Trump para desmantelar las redes que suministran armas a los cárteles y subrayó que frenar este tráfico es una prioridad compartida entre México y Estados Unidos.

Johnson sostuvo que el combate al tráfico ilícito de armas es fundamental para reducir la capacidad operativa de los grupos delictivos y fortalecer la seguridad en ambos países.

Esta acusación formal reafirma el compromiso de @POTUS @realDonaldTrump de desarticular las redes de tráfico de armas que alimentan la violencia de los cárteles. Rastrear las armas de fuego ilícitas es fundamental para desarmar a los cárteles, hacer que los traficantes rindan? — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 29, 2026

Asimismo, reiteró la importancia de mantener la cooperación bilateral para impedir que el armamento adquirido en Estados Unidos llegue a manos de organizaciones criminales en México.

La acusación fue presentada por un gran jurado federal en el Distrito Norte de Texas contra cuatro personas, entre ellas Loyd Walter Hall, señalado como el principal responsable de adquirir y suministrar armas de fuego al Cártel de Sinaloa entre 2024 y 2026.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la red utilizó compradores intermediarios para obtener armamento de manera fraudulenta y trasladarlo posteriormente a integrantes de la organización criminal.

Entre las armas traficadas se encuentran pistolas y rifles de alto poder. Además de los cargos relacionados con el tráfico de armas, Hall enfrenta acusaciones por conspiración para distribuir fentanilo, cocaína y heroína, delitos que podrían derivar en una sentencia de cadena perpetua en caso de ser declarado culpable.

Sus cómplices enfrentan penas que van de cinco a 15 años de prisión, dependiendo de los cargos imputados.

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