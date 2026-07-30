Este verano — y siempre— los niños mandan en Disneyland

Para este verano, el Disneyland Resort adoptó una frase que no deja lugar a dudas de quiénes son los reyes y señores de estos parques del sur de California. En el lugar más feliz del mundo, se hace lo que los niños quieran, según una advertencia del resort para esta temporada.

“Este verano en el Disneyland resort, los niños mandan”, dice la empresa de parques temáticos en un comunicado.

El resort, que continúa con la celebración de su aniversario 70, tiene mucho que ofrecer en los próximos meses, justo antes de que comiencen los festejos relacionados con Halloween y con las fiestas de fin de año. Estas son algunas de las novedades más destacadas que se pueden experimentar en el resort.

Nueva misión y nuevos personajes en Star Wars: Galaxy’s Edge

A propósito de la nueva películas de Lucasfilm, Star Wars: The Mandalorian and Grogu, debutará una nueva misión en la atracción Millennium Falcon: Smugglers Run del parque Disneyland. Esta aventura deja el control en manos de la tripulación y los lleva a posibles aventuras en Bespin, las ruinas de la segunda Estrella de la Muerte alrededor de Endor o el planeta de Coruscant. Quienes estén a cargo de la ingeniería de la nave, se podrán comunicar directamente con Grogu para que la misión termine bien. Al mismo tiempo, los androides BDX regresarán a Star Wars: Galaxy’s Edge del parque.

Los androides BDX regresan a Star Wars: Galaxy’s Edge del parque Disneyland. Foto: Richard Harbaugh/Disneyland Resort

Show Bluey’s Best Day Ever!

Los visitantes más pequeños podrán ver a sus personajes favoritos de Bluey en el nuevo espectáculo Bluey’s Best Day Ever!, en el Fantasyland Theatre. Los papás también están invitados a sumarse a esta celebración de los episodios más aclamados de la popular serie animada. A lo largo del día, Bluey y su hermana Bingo aparecen en el escenario para transformar la Fun Fair de la Escuela de Bluey. Lo

hacen acompañados de un grupo de comediantes y músicos que adaptan para el escenario los juegos

y los pasos de baile de la serie.

Además del show en el escenario, en los alrededores hay más historias, juegos y bailes y comida y bebidas inspiradas en Bluey. También hay productos a la venta basados en Bluey.

Bluey’s Best Day Ever! celebra el corazón y humos de la popular serie animada ‘Bluey’ en el teatro Fantasyland. Foto: Christian Thompson/Disneyland Resort

Nueva aventura aérea Soarin’ Across America

Para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos, está disponible por tiempo limitado en el parque Disney California Adventure la nueva aventura aérea Soarin’ Across America, que presenta más de una docena de paisajes emblemáticos de Estados Unidos; incluye desde los colores otoñales del corazón del país y la belleza de los pantanos del sur hasta las grandes llanuras del oeste, la naturaleza salvaje del norte y las soleadas costas isleñas.

Y a partir del 16 de julio, los visitantes podrán participar en un juego de trivia de National Geographic integrado en la aplicación de Disneyland Resort.

Soarin’ Across America, en el parque Disney California Adventure, lleva a los visitantes a algunos de los escenarios más bellos del país. Foto: Christian Thompson/Disneyland Resort

Celebración del aniversario 70

El aniversario 70 del Disneyland Resort continúa hasta el 9 de agosto, y para celebrarlo, los parques continúan con una serie de experiencias, comida y bebida, artículos a la venta temáticos y entretenimiento especial para este festejo.

Como parte de las celebraciones de los 70 años del Disneyland Resort, se presenta Wondrous Journeys, un espectáculo nocturno en el parque Disneyland. Foto: Richard Harbaugh/Disneyland Resort

Precio de entrada reducido por las noches

Por tiempo limitado, los visitantes pueden adquirir la entrada nocturna, que tiene un precio de $59 y es válida para una sola noche para uno de los parques del resort. Está disponible de domingo a miércoles a partir de las 7 pm en el parque Disneyland, y a partir de las 5 pm en el parque Disney California Adventure.

Para saber de más actividades en los parques, precios de boletos, menú de temporada y promociones, ir a https://disneyland.disney.go.com.



