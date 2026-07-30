Rusia ejecuta masivo ataque nocturno contra Ucrania

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que su ejército en la noche del jueves 30 de julio de 2026 un ataque masivo contra empresas de la industria militar, telecomunicaciones y centros logísticos las ciudades de Kiev y Leópolis y otras regiones de Ucrania.

“Esta noche, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión de emplazamiento aéreo, terrestre y marítimo, así como drones, contra empresas de la industria militar, telecomunicaciones y centros logísticos en las ciudades de Kiev, Leópolis y las regiones de Ivano-Frankivsk, Rivne y Dinpropetrovsk”, reza el comunicado emitido por el mando castrense ruso, publicado en la red de mensajería rusa MAX. Además, las fuerzas rusas atacaron “buques de carga en el puerto Yuzni y en alta mar, que transportaban cargas militares”.

Ocho víctimas mortales

Según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el ataque masivo lanzado por Rusia dejó un balance de 8 muertos.

Del total de las víctimas mortales, al menos cinco perdieron la vida en la localidad de Radushne, en los alrededores de la ciudad de Krivi Rig, donde tres niños murieron junto a sus padres al impactar de forma directa un misil balístico contra su casa, dijo Zelenski. Otros dos niños de la familia fueron rescatados con vida de debajo de los escombros, agregó el presidente, que dio cuenta también de decenas de heridos en la localidad.

El mandatario ucraniano habló también de decenas de edificios residenciales, negocios e infraestructuras destruidas y dañadas en las regiones de Kiev, Leópolis, Poltava, Járkov, Mikoláyiv, Vínnitsia, Cherkasi e Ivano Frankivsk.

“Este terror ruso demuestra una vez más que la protección frente a la amenaza de los misiles rusos es lo más importante“, dijo Zelenski, quien urgió a sus aliados que suministren más misiles balísticos.