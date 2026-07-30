Matan a joven que fue reconocido por defender a una niña de un acosador en un festival en Louisville

Da’Jon Hayes-Burr, un estudiante de 15 años de Louisville, Kentucky, murió luego de recibir disparos el sábado por la noche en el vecindario de Shawnee, un hecho por el que un adolescente de 14 años enfrenta un cargo de asesinato.

La familia del joven calificó el crimen como una muerte “trágica e insensata”, mientras la comunidad lamenta la pérdida de un adolescente que meses atrás había sido reconocido por un acto de valentía.

Había arriesgado su vida para proteger a una niña

La muerte de Hayes-Burr ocurrió apenas tres meses después de que interviniera para defender a Bristol Staisel, una niña de 12 años que, según las autoridades, era víctima de presuntos comentarios de carácter sexual por parte de Vasilis Sakellaridis, de 45 años, durante el festival aéreo Thunder Over Louisville, celebrado en abril.

De acuerdo con la información disponible, la menor reaccionó gritando “pedófilo”, momento en el que Hayes-Burr y varios amigos formaron un círculo para protegerla y posteriormente redujeron al hombre.

Durante el altercado, Sakellaridis presuntamente sacó un cuchillo y apuñaló al adolescente en el estómago.

El propio Hayes-Burr explicó posteriormente por qué decidió intervenir.

“Como tengo una hermanita, pensé que si algo le pasara a ella, me gustaría que alguien la ayudara”, dijo.

Su valentía fue reconocida por el gobernador

Tras sobrevivir al ataque con arma blanca, el adolescente recibió una carta de reconocimiento y una challenge coin entregadas por el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, en honor a su actuación.

Luego de conocerse su fallecimiento, Beshear expresó sus condolencias.

“Britainy y yo estamos orando por la familia de Da’Jon y por todos los afectados por esta tragedia. Da’Jon era un hijo de Dios cuya vida fue arrebatada demasiado pronto, y su valentía y altruismo dejarán una huella duradera en la comunidad de Louisville y en nuestro estado”.

Kristyn Staisel, madre de la niña a la que Hayes-Burr protegió, aseguró que nunca olvidará el sacrificio del joven.

“Descubrir que un adolescente de 15 años había resultado herido defendiendo a mi hija fue devastador. El hijo de otra familia puso su vida en riesgo por la mía, y por eso siempre estaré agradecida. Esos muchachos fueron héroes”, afirmó.

También señaló que considera que la intervención del estudiante pudo haber evitado que otras personas resultaran víctimas esa noche.

Un nuevo caso enluta a su familia

Familiares y amigos iniciaron una campaña de recaudación de fondos para ayudar a la madre del adolescente, Lakeita, a cubrir los gastos funerarios.

En la descripción de la iniciativa recordaron a Hayes-Burr como “un joven extraordinario cuya valentía y bondad tocaron a todos los que lo conocieron”.

“Solo tenía 15 años y esperaba comenzar su segundo año de secundaria este agosto. Ese futuro fue truncado de manera desgarradora”, señalaron.

Mientras tanto, el hombre acusado de apuñalarlo durante el festival aéreo continúa enfrentando cargos por agresión, intoxicación en la vía pública, alteración del orden y evasión de la policía, tras declararse no culpable en su comparecencia judicial de abril. Por separado, las autoridades informaron que un adolescente de 14 años fue acusado de asesinato por el tiroteo en el que murió Hayes-Burr el pasado fin de semana.

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