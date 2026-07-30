Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 31 de julio al 2 de agosto

La esperada nueva entrega de las aventuras del Hombre Araña, otra vez interpretado por Tom Holland con su querida Zendaya: “Spider-Man: Brand New Day”. La comedia que narra la historia de Elliot, un joven cuyas fantasías se hacen realidad cuando Erika Tracy (Olivia Wilde) lo elige para convertirse en su musa sexual: “I Want Your Sex”. La serie de Netflix que dramatiza la tragedia área del vuelo de Pan Am 103 sobre Lockerbie que se cobró la vida de 270 personas: “The Bombing of Pan Am 103”. Y la docuserie que ofrece el relato de uno de los casos de asesinato más escalofriantes de los últimos años: “The Idaho Murders: College Nightmare”.

Spider-Man: Brand New Day

“El mundo puede haber olvidado a Peter Parker, pero él no se ha olvidado de ellos”. Así reza la última línea de la sinopsis de la nueva entrega de las aventuras del Hombre Araña, otra vez interpretado por Tom Holland con su querida Zendaya bien cerquita, que llega cinco años después de “No Way Home” y supone ya la décima película de Spider-Man. El film nos sitúa en un “nuevo comienzo” para el héroe. Tras haberse dedicado por completo a combatir el crimen como Spider-Man en un mundo que ya no lo recuerda, y enfrentando el dolor de ver cómo sus antiguos amigos siguen adelante sin él, Peter experimenta un cambio que no puede controlar. Pero esa transformación también podría ser la única esperanza para detener una nueva amenaza que pone en peligro a la ciudad y a las personas que más quiere: un poderoso villano al que nadie puede siquiera ver. “Spider-Man: Brand New Day” nos presenta a un héroe más humano, cercano y entrañable que llega a los cines para convertirse en el blockbuster del verano.

I Want Your Sex

Olivia Wilde protagoniza “I Want Your Sex”. Crédito: Magnolia Pictures | Cortesía

Cuando el joven e inexperto Elliot (Cooper Hoffman, hijo de Philip Seymour Hoffman) consigue un trabajo con la artista y provocadora Erika Tracy (Olivia Wilde), siente que todas sus fantasías se hacen realidad cuando ella lo elige para convertirse en su musa sexual. Sin embargo, Elliot pronto descubre que la situación lo supera, ya que Erika lo arrastra a un mundo de sexo, obsesión, poder, traición y asesinato. Atrevida comedia escrita y dirigida por Gregg Araki que llega hoy a los cines.

The Bombing of Pan Am 103

“The Bombing Of Pan Am”. Crédito: Netflix | Cortesía

El trágico atentado con bomba contra un vuelo transatlántico sobre Escocia en 1988 une a la policía local y al FBI en una intensa búsqueda de los responsables. Esta serie de seis episodios ya disponible en Netflix dramatiza la tragedia área del vuelo de Pan Am 103 sobre Lockerbie que se cobró la vida de 270 personas. Se centra en el impacto humano en la comunidad local y en las familias de las víctimas que buscaron justicia durante años hasta el juicio de Camp Zeist en el año 2000.

The Idaho Murders: College Nightmare

“The Idaho Murders: College Nightmare”. Crédito: Netflix | Cortesía

El 13 de noviembre de 2022, cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho —Madison, Kaylee, Ethan y Xana— vieron sus futuros truncados. Sus cuerpos fueron hallados en una vivienda fuera del campus. Durante semanas, el asesino permaneció en libertad. Esta serie documental de tres episodios ofrece el relato definitivo de uno de los casos de asesinato más escalofriantes de los últimos años, con un acceso sin precedentes a las familias de las víctimas y a imágenes de la investigación policial. En Netflix.

The Drama

Si no tienen suficiente Zendaya con Spider-Man, en HBO Max ya está disponible este film de la actriz junto a Robert Pattinson en el que una pareja felizmente comprometida pone a prueba su relación cuando a una semana de su boda se revela información que uno no conocía del otro.

Seguir leyendo:

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 24 al 26 de julio

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 17 al 19 de julio

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 10 al 12 de julio