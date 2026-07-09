Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 10 al 12 de julio

La película live action protagonizada por la actriz novel australiana Catherine Laga’aia en el papel de una joven heroína y con Dwayne Johnson como el semidiós Maui: “Moana”. La cinta basada en la comedia “Sentimental” del español Cesc Gay, en la que dos parejas de vecinos protagonizan una cena con conversaciones inesperadas y situaciones hilarantes: “The Invite”. La sexta entrega de la franquicia de terror gore “Evil Dead” que esta vez sigue a una mujer que, tras la muerte de su esposo, busca refugio en la aislada casa familiar junto a sus suegros: “Evil Dead Burn”. Y la serie documental sobre el fenómeno mundial que reúne cada año cerca de 80,000 personas en el desierto de Nevada para crear música, arte y levantar templos: “The Man Will Burn”.

Moana

Diez años después del lanzamiento de la versión animada de “Moana” (2016) -que tuvo una secuela en 2024- llega ahora a los cines esta película live action protagonizada por la actriz novel australiana Catherine Laga’aia en el papel de la joven heroína y con Dwayne Johnson como el semidiós Maui, al que ya dio voz en las entregas previas. La trama sigue a Moana cuando responde al llamado del océano -y a los consejos de su rebelde abuela Tala- para navegar más allá del arrecife que rodea su isla, enfrentándose a monstruos y emprendiendo una misión para devolver la prosperidad a su pueblo. La historia profundiza en la herencia, la cultura y las tradiciones de navegación polinesias. El film, que incluye las canciones originales de Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foaʻi y Mark Mancina del original, no deja de ser un remake quizá innecesario en la reciente tradición de Disney de recrear sus éxitos de animación con actores reales. Por ello, es probable que sus números en taquilla sean peores de lo esperado. Aún así es una película entretenida para toda la familia, muy bien hecha, con mensaje positivo y actuaciones sólidas.

The Invite

“The Invite”. Crédito: A24 | Cortesía

También llega este fin de semana a los cines una de las películas más celebradas en el pasado Festival de Sundance. Olivia Wilde -que además la dirige-, Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton protagonizan el encuentro de dos parejas de vecinos para cenar en el apartamento de una de ellas. Basada en la comedia “Sentimental” del español Cesc Gay, todo transcurre en una sola noche que los va a llevando a conversaciones inesperadas y situaciones hilarantes. Si quieren reírse mucho, vayan a ver “The Invite”.

Evil Dead Burn

“Evil Dead Burn”. Crédito: New Line Cinema | Cortesía

Llega a la gran pantalla la sexta entrega de la franquicia de terror gore “Evil Dead”. Esta vez la historia sigue a una mujer que, tras la muerte de su esposo, busca refugio en la aislada casa familiar junto a sus suegros. Pronto descubre que los votos que hizo en vida perduran en la muerte, mientras su encuentro se convierte en un infierno cuando uno a uno todos se transforman en “Deadites” cuando el Libro de los Muertos desata una fuerza demoniaca.

The Man Will Burn

“The Man Will Burn”. Crédito: HBO | Cortesía

Desde 1986, Burning Man ha evolucionado desde sus raíces anárquicas y contraculturales en San Francisco hasta convertirse en un fenómeno mundial que reúne cada año cerca de 80,000 personas en el desierto de Nevada para crear música, arte, levantar templos, formar parte de un experimento cultural único en Estados Unidos. Esta serie documental de cuatro episodios en HBO siguió a la organización durante años en su lucha por mantenerse en funcionamiento sin renunciar a sus valores fundacionales.

Little House on the Prairie

Netflix estrena esta serie de 8 episodios basada en la popular “La casa de la pradera” de los años 70, pero ahora nos lleva a Independence, Kansas, donde vive la familia Ingalls.

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