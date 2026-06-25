Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 26 al 28 de junio

La nueva película de DC Studios que nos lleva al universo de Superman, pero siguiendo a su joven prima en una aventura lejos de la Tierra que también sirve como historia de origen del personaje: “Supergirl”. La cinta protagonizada por Angelina Jolie en la que un diagnóstico médico inesperado lleva a su personaje a emprender un viaje de autodescubrimiento que le obliga a enfrentar las decisiones que han dado forma a su vida: “Couture”. La serie de HBO en la que cada capítulo revive con mucho humor cuatro momentos destacados de la historia de Estados Unidos: “Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness”. Y el filme en el que Johnny Knoxville y su pandilla regresan para la que aseguran será la última aventura: “Jackass: Best and Last“.

Supergirl

Protagonizada por la australiana Milly Alcock (conocida por su papel en la serie de HBO “House of the Dragon”) en el papel de Kara Zor-El/Supergirl, hoy se estrena esta nueva película de DC Studios que nos lleva al universo de Superman, pero siguiendo a su joven prima en una aventura lejos de la Tierra que también sirve como historia de origen del personaje. Cuando un inesperado y despiadado enemigo se cruza por pura casualidad en su camino, Kara se ve obligada a abandonar su viaje en solitario por diferentes planetas y unir fuerzas con una joven compañera que busca vengar a su familia, —y con Krypto, su Superperro—. A medida que enfrenta amenazas a través de la galaxia, Supergirl deberá confrontar su propio pasado, reconciliarse con sus orígenes y definir qué clase de heroína quiere ser. Dirigida por Craig Gillespie y escrita por la estadounidense de origen brasileño Ana Nogueira, la película también cuenta con las actuaciones de Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham, David Corenswet y Jason Momoa.

Couture

“Couture”. Crédito: Vertical | Cortesía

Maxine (Angelina Jolie) es una cineasta estadounidense que llega a París en medio del frenesí de la Semana de la Moda. Envuelta en una historia de amor con un colaborador, mientras su camino se cruza con el de mujeres de distintas edades y orígenes culturales, un diagnóstico médico inesperado lleva a Maxine a emprender un profundo viaje de autodescubrimiento que le obliga a enfrentar las decisiones que han dado forma a su vida. Estreno en cines.

Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness

“Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness”. Crédito: John Johnson, HBO | Cortesía

El comediante. Larry David unió fuerzas con los Obama para producir esta serie de 7 episodios que se estrena este viernes en HBO y HBO Max. Cada capítulo revive con mucho humor cuatro momentos destacados de la historia de Estados Unidos, ahora que el país está a cumplir de 250 años. David se sitúa en el centro de cada sketch, que comparte con invitados como Jerry Seinfeld, Joe Manganiello, Jon Hamm, Isla Fisher y más.

Jackass: Best and Last

Chris Pontius y Johnny Knoxville en “Jackass: best and last”. Crédito: Paramount Pictures | Cortesía

Johnny Knoxville y su pandilla regresan para la que aseguran será la última aventura de Jackass. Con acrobacias y estupideces totalmente nuevas —junto con sus «grandes éxitos» y las carcajadas más sonoras del pasado de esta franquicia nacida en el canal MTV—, esta cinta es una celebración de la camaradería que este grupo de idiotas logró juntar -y de paso ganar dinero con ella- a largo de los últimos 25 años. Los fans del género tiene una cita en las salas de cine.

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