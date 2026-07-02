Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 3 al 5 de julio

La cinta animada en la que los pequeños seres amarillos se trasladan al Hollywood de los años 20 del siglo pasado con el sueño de convertirse en estrellas de cine: “Minions & Monsters”. El filme sobre la juventud del que se convertiría en el primer presidente del país: “Young Washington”. La serie que nos remonta al año 1995 de la icónica Elle Woods para descubrir sus inicios mucho antes de convertirse en la joven que parecía fuera de lugar en la escuela de Derecho de Harvard: “Elle”. Y la 14ª edición de la programación sobre tiburones que arranca con el explorador Bertie Gregory sumergiéndose en el Pacífico mexicano para observar de cerca a los tiburones martillo: “Sharkfest”.

Minions & Monsters

Vuelven los personajes animados más divertidos de los últimos años. En “Minions & Monsters”, los pequeños seres amarillos se trasladan al Hollywood de los años 20 del siglo pasado con el sueño de convertirse en estrellas de cine. Aunque lo logran, no tardarán en desatar el caos cuando se deciden a producir su propia película de monstruos. El director Pierre Coffin, responsable de las primeras películas de la saga “Despicable Me” y de dar voz a los propios Minions desde su debut, vuelve a ponerse al frente de la franquicia con una historia que combina el humor con un homenaje a los inicios del cine. El reparto de voces reúne a figuras como Allison Janney, Christoph Waltz, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg, Zoey Deutch, Bobby Moynihan, Phil LaMarr y Trey Parker. La banda sonora de John Powell cuenta con una versión de la canción “EoO” de Bad Bunny. Ya en cines.

Young Washington

“Young Washington”. Crédito: Angel Studios | Cortesía

El fin de semana en que se celebran los 250 años de Estados Unidos es buen momento para acercarse a los cines a ver el estreno de un film sobre la juventud del que se convertiría en el primer presidente del país. “Young Washington” (interpretado por el actor inglés William Franklyn-Miller) nos sitúa 21 años antes de la Declaración de la Independencia, cuando George Washington luchó en el ejército británico en la guerra franco-india. El elenco cuenta con Andy Serkis, Ben Kingsley y Mary-Louise Parker.

Elle

Tom Everett Scott, Lexi Minetree y June Diane Raphael en “Elle”. Crédito: Amazon MGM Studios | Cortesía

La serie precuela de “Legally Blonde” ya está en Prime Video y nos lleva al año 1995 de la icónica Elle Woods para descubrir sus inicios mucho antes de convertirse en la joven que parecía fuera de lugar en la escuela de Derecho de Harvard. Protagonizada por Lexi Minetree en el papel que lanzó a la fama a Reese Witherspoon, la acompañan June Diane Raphael como Eva, la madre de Elle, y Tom Everett Scott como su padre Wyatt. Amazon ya ha confirmado que habrá una segunda temporada de la serie.

Sharkfest

“Sharkfest”. Crédito: Jeff Hester, National Geographic | Cortesía

National Geographic regresa otro verano con la 14ª edición de programación sobre tiburones. Arranca el 5 de julio con “Hammerhead Sharks Up Close with Bertie Gregory”, en el que el explorador se sumerge en el Pacífico mexicano para observar de cerca a los tiburones martillo. Durante todo el mes de julio se estrenarán nuevos especiales en los canales de NatGeo, Disney+, Hulu y YouTube, con documentales como el del posible regreso del enorme tiburón mako o enfrentamientos entre tiburones y cocodrilos.

Enola Holmes 3

Netflix estrena la tercera entrega de las aventuras de la detective Enola Holmes, que ahora llega a Malta, donde sus planes de casarse se desmoronan cuando desaparece su hermano Sherlock.

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