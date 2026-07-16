Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 17 al 19 de julio

El clásico de Homero en una versión visualmente espectacular, dirigida por Christopher Nolan, en la que se luce un elenco coral en el que destacan Matt Damon, Anne Hathaway y Tom Holland: “The Odyssey”. La serie de Netflix en la que Will Ferrell interpreta a ‘Lonnie Hawkins’, el golfista número uno del mundo en 2004 que atraviesa la última etapa de su carrera: “The Hawk”. La serie en la que ‘Hollis Shaw’ (Jennifer Garner) es una exitosa chef y autora cuya vida se ve sacudida por una pérdida que ademas revela las grietas de su aparente existencia perfecta: “The Five Star Weekend”. Y el documental de tres partes que revela el meteórico ascenso de Jordan Belfort, su espectacular caída y las víctimas que dejó atrás: “The Real Wolf of Wall Street”.

The Odyssey

Si este fin de semana se animan a ir al cine (y si ya han visto “The Invite”), saquen un ticket en una sala IMAX para ver “The Odyssey”. El admirado cineasta británico Christopher Nolan (“The Dark Knight”, “Interstellar”, “Oppenheimer”) lleva a la gran pantalla el clásico de Homero en una versión visualmente espectacular en la que se luce un elenco coral en el que destacan Matt Damon, Anne Hathaway, John Leguizamo, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron y Robert Pattinson. La historia ya la deberían conocer: después de vencer en la guerra de Troya, Odiseo -o Ulises- se demora 10 años en regresar a Ítaca, donde le espera su esposa Penélope acosada por los pretendientes al trono vacante en ausencia del héroe. En el viaje, Odiseo y sus hombres se encontrarán con diferentes obstáculos, como el cíclope Polifemo, los cantos de la sirenas o los siete años que estará retenido por la ninfa Calipso. Nolan se toman algunas licencias respecto al texto del poeta griego, pero construye un film tan épico como intimista que no se hace largo pese a las casi tres horas de metraje.

The Hawk

Will Ferrell como “Lonnie” en The Hawk. Crédito: Netflix | Cortesía

Lonnie Hawkins (Will Ferrell), el golfista número uno del mundo en 2004, atraviesa la última etapa de su carrera mientras intenta recuperar la magia que lo convirtió en leyenda. Aunque su cuerpo le pide que se retire, su corazón le pide seguir. Su exesposa y su hijo Lance, la nueva gran promesa del golf, están convencidos de que sus mejores días ya quedaron atrás. Pero con un solo torneo “grande” pendiente para completar el Grand Slam, Lonnie se niega a rendirse. Serie de 10 episodios en Netflix.

The Five Star Weekend

D’Arcy Carden como “Brooke”, Regina Hall como “Dru-Ann”, Chloë Sevigny como “Tatum”, Jennifer Garner como “Hollis”, Gemma Chan como “Gigi”. Crédito: Seacia Pavao/PEACOCK | Cortesía

Hollis Shaw (Jennifer Garner) es una exitosa chef y autora cuya vida se ve sacudida por una pérdida que ademas revela las grietas de su aparente existencia perfecta. Con la esperanza de superar el dolor y redescubrirse, Hollis decide organizar un fin de semana en su casa de Nantucket e invita a tres amigas: una de la infancia, otra de sus veintes y otra de sus treintas, además de una inesperada invitada. Juntas emprenderán un viaje de transformación personal. Serie de 8 episodios que acaba de llegar a Peacock.

The Real Wolf of Wall Street

The Real Wolf Of Wall Street. Crédito: Paramount+ | Cortesía

Aunque la película “The Wolf of Wall Street” convirtió a Jordan Belford en el símbolo de los excesos de los años 90, la historia real fue aún más oscura y desenfrenada. Con imágenes nunca antes vistas, miles de documentos del FBI, entrevistas de archivo —incluyendo el testimonio de su exesposa Nadine— y relatos de antiguos integrantes de su círculo íntimo, este documental de tres partes ya disponible en Paramount+ revela el meteórico ascenso de Belfort, su espectacular caída y las víctimas que dejó atrás.

Lucky

Cuando un robo multimillonario sale mal, la estafadora Lucky (Anya Taylor-Joy) tendrá que huir tanto del FBI como de una despiadada gángster. Serie de 7 episodios que estrena Apple TV.

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