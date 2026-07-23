Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 24 al 26 de julio

El filme que sigue la historia de “Dusty Boyd”, un exprodigio del tenis que deberá enfrentarse por fin a los fantasmas de sus fracasos deportivos, incluido su viejo némesis de la infancia, Andy Roddick: “The Dink”. La cinta sobre un ejecutivo de 40 años (Kevin Hart) que intenta salvar su carrera profesional uniéndose a un grupo de veinteañeros durante una alocada despedida de soltero de tres días en Miami: “72 Hours”. La película española en la que Ruth (Stéphanie Magnin) regresa a su ciudad natal en busca de respuestas tras la muerte de su madre en circunstancias extrañas: “The Truthers (Los Creyentes)”. Y el docudrama, con la participación especial de Tom Hiddleston, que nos transporta a la antigua Roma en las horas previas a la erupción del Monte Vesubio: “Pompeii: Out of Time with Tom Hiddleston”.

The Dink

Dusty Boyd (Jake Johnson), un exprodigio del tenis venido a menos, ha terminado dando clases a un grupo de niños revoltosos en el club de campo que dirige su padre Chuck (Ed Harris). Desesperado por obtener su aprobación, Dusty apoya la cruzada de Chuck contra la nueva fiebre que está conquistando el club: el pickleball. Pero cuando Dusty recae de una antigua lesión que le impide seguir jugando al tenis, se ve obligado a hacer lo impensable como parte de su rehabilitación. No solo prueba el pickleball, sino que, gracias en parte a su encantadora compañera Candace (Mary Steenburgen), descubre que le gusta. Dividido entre dos mundos, Dusty deberá enfrentarse por fin a los fantasmas de sus fracasos deportivos, incluido su viejo némesis de la infancia, Andy Roddick (interpretándose a sí mismo). Al final, se verá envuelto en una batalla decisiva por el futuro del club, el cariño de su padre y su propia identidad. “The Dink” es un film producido por Ben Stiller que ya está disponible en Apple TV.

72 Hours

“72 hours”. Crédito: Netflix | Cortesía

Un ejecutivo de 40 años (Kevin Hart) cuyo jefe cree que está obsoleto intenta salvar su carrera profesional uniéndose a un grupo de veinteañeros (Marcello Hernández, Mason Gooding, Kam Patterson y Ben Marshall) durante una alocada despedida de soltero de tres días en Miami, después de que, por error, lo agregaran al chat grupal del evento. El elenco también incluye a Teyana Taylor y Andy García. Estreno este viernes 24 de julio en Netflix.

The Truthers (Los Creyentes)

Stéphanie Magnin como “Ruth”, Jose Coronado como “Martín” en Los Creyentes. Crédito: Matias Uris/Netflix | Cortesía

Tras la muerte de su madre en circunstancias extrañas, Ruth (Stéphanie Magnin), de 30 años, regresa a su ciudad natal en busca de respuestas. Allí se reencuentra con su distanciado padre, Martín (José Coronado), un jubilado malhumorado y agresivo que vive obsesionado con teorías de conspiración. Mientras Ruth intenta sobrellevar la creciente tensión en la casa, el comportamiento errático de Martín la lleva a sospechar que él podría ser el responsable de la muerte de su madre. Ya en Netflix.

Pompeii: Out of Time with Tom Hiddleston

Tom Hiddleston en “Pompeii: Out of Time with Tom Hiddleston”. Crédito: Paolo Verzone, National Geographic | Cortesía

National Geographic acaba de estrenar este docudrama que nos transporta a la antigua Roma en las horas previas a la erupción del Monte Vesubio. Guiado por un equipo de arqueólogos, geólogos e historiadores, el actor Tom Hiddleston va descubriendo evidencias que contradicen el relato popular de lo que sucedió en Pompeya aquel día, todo contado a partir del seguimiento de lo que les ocurrió a un joven aprendiz, una poderosa mujer de negocios y un misterioso guardia pretoriano. En Disney+ y Hulu.

A Life Illuminated

Documental que llega hoy a los cines sobre la vida de la bióloga marina Edie Widder, pionera en su campo y uno de los primeros humanos en explorar el fondo de los océanos a 3,300 pies, en busca de un fenómeno de bioluminiscencia que podría transformar cómo entendemos la vida sobre la Tierra.

Seguir leyendo:

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 17 al 19 de julio

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 10 al 12 de julio

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 3 al 5 de julio

