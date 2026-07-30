Pronóstico del tiempo en Dallas para este jueves 30 de julio

Este jueves 30 de julio se espera que la temperatura en Dallas, Texas, alcance un máximo de 100 grados Fahrenheit (38ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y se esperan pocas nubes. Por otro lado, el pronóstico estima ráfagas de viento de hasta 6.84 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 82 grados Fahrenheit (28ºC), con una probabilidad de precipitación del 1%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 8.08 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 111ºF (44ºC) de máxima y 111ºF (44ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:39 h y se pondrá a las 20:27 h. Durante el día habrá 14 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se esperan pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 82 y los 104 grados Fahrenheit (28 y 40 grados Celsius). Según la última información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la Big D será del 2% por la mañana, 11% por la tarde y 2% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura 3 meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes con más días húmedos en Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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