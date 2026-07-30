Trump, exasperado por Irán, enfrenta divisiones internas sobre la estrategia de guerra

La presión dentro de la administración de Donald Trump por la crisis con Irán habría aumentado luego de que el presidente mostrara molestia por la falta de acuerdos entre sus principales asesores sobre cómo continuar el conflicto.

Según fuentes citadas por NBC NEWS, Trump estaría “exasperado” porque no existe una postura unificada dentro de su equipo de seguridad nacional sobre la estrategia a seguir. Un aliado del mandatario aseguró al medio citado que el presidente no esperaba que las negociaciones con Teherán fueran tan complicadas.

“El presidente está exasperado. No creo que creyera que iba a ser tan difícil conseguir que los iraníes aceptaran un acuerdo”, señaló la fuente consultada.

El reporte indica que durante una reunión reciente con sus asesores de seguridad nacional, Trump habría expresado su frustración por la falta de una ruta clara para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, la Casa Blanca rechazó que haya ocurrido un enfrentamiento de ese tipo.

La secretaria de prensa Karoline Leavitt negó que existiera una fractura dentro del equipo presidencial y afirmó que Trump mantiene el control de las decisiones finales. “Esto es falso. El presidente cuenta con un gran equipo en el que confía”, declaró Leavitt al mismo medio.

Diferencias entre asesores sobre la estrategia militar

Las divisiones estarían relacionadas con el nivel de presión militar que Estados Unidos debería ejercer contra Irán. Según el medio, algunos funcionarios respaldan mantener una postura más agresiva, mientras otros cuestionan los resultados que podría generar una escalada prolongada.

Entre las figuras con posiciones distintas estarían el secretario de Defensa Pete Hegseth y sectores cercanos al gobierno israelí, frente a funcionarios como el vicepresidente JD Vance y miembros del Estado Mayor Conjunto, quienes plantearían dudas sobre el costo de extender las operaciones.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, aseguró que las fuerzas estadounidenses permanecen preparadas para cumplir las órdenes del presidente y negó falta de coordinación dentro del Departamento de Defensa.

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