Una mujer que viajó de EE.UU. a Grecia fue hallada sin vida dentro de una maleta en un edificio abandonado

La policía investiga el hallazgo del cuerpo de una mujer escocesa dentro de una maleta en un edificio abandonado en Grecia.

El cuerpo de Elisabeth-Jane Ross, de 38 años, fue encontrado por un hombre sin hogar en el barrio de Kypseli, en Atenas, según informó la BBC, citando a la cadena griega ERT.

Los restos fueron descubiertos después de que el hombre notara una pierna humana que sobresalía de la maleta en la calle Evelpidon, según ERT News. Tras alertar a las autoridades, la policía acordonó el edificio y un médico forense examinó el cuerpo.

Las autoridades creen que Ross llegó a Grecia procedente de Estados Unidos, tras haber viajado vía Chipre, el 29 de junio, detalló STV News.

A Scottish woman who was found dead inside a suitcase in Greece has been named.



Elisabeth Jane Ross was found dead by a homeless man in the district of Kypseli in the Greek capital on Saturday, July 18.



Detectives believe the 38-year-old arrived in Greece from the United States? pic.twitter.com/FLOx3VEEjL — UNN (@UnityNewsNet) July 29, 2026

Ross fue identificada inicialmente a través de una base de datos biométrica estadounidense, ya que había trabajado previamente en el país. Posteriormente, las autoridades estadounidenses informaron a la policía griega.

Según el periódico local Ta Nea, el padre de Ross declaró a la policía que su hija se alojaba con dos amigos en Keratsini, un suburbio de Atenas. La pareja y sus familiares informaron a la policía que Ross abandonó la zona el miércoles 15 de julio para reunirse con unos amigos estadounidenses en Kypseli.

El Departamento de Homicidios de la Policía Helénica, la fuerza policial nacional de Grecia, está investigando qué le sucedió a Ross en sus últimos días, así como si viajó sola a Grecia y con quién más estuvo en contacto durante su estancia en el país.

Manipularon su teléfono

Los investigadores creen que su última comunicación con su novio fue el 15 de julio, el día que partió hacia Kypseli, mientras que su teléfono móvil siguió emitiendo señal hasta la mañana del día en que se encontró su cuerpo.

En declaraciones a BBC Radio Scotland, Helena Smith, corresponsal de The Guardian en Atenas, explicó: “Parece que alguien controló su teléfono móvil después de su muerte y enviaba mensajes para distraer a las autoridades y a sus amigos cercanos e impedir que la localizaran”.

La policía está recopilando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, mientras que la maleta, que no pertenecía a Ross, podría aportar pistas si contiene ADN o huellas dactilares, según informó Ta Nea.

“Estamos al tanto del fallecimiento de una mujer escocesa en Atenas y estamos en contacto con las autoridades griegas”, declaró la policía escocesa a People.

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