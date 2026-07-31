El horóscopo sensual le dice a tu signo qué tan candente es del 1 al 12

La astrología sostiene que la personalidad de cada signo del zodiaco influye en distintos aspectos de la vida, incluyendo la forma de expresar el romance, la atracción y la intimidad.

Aunque el deseo y la compatibilidad dependen de múltiples factores personales, las características asociadas a cada signo han dado origen a diferentes interpretaciones sobre cómo viven la pasión.

Uno de los rankings más comentados es el elaborado por la astróloga francesa Dossé-Via Trenou-Wells para PopSugar, quien clasificó a los 12 signos del zodiaco según la intensidad con la que suelen experimentar su lado sensual.

La lista toma como referencia los rasgos que la astrología tradicional atribuye a cada signo y la influencia simbólica de los planetas que los gobiernan.

Desde el intenso Escorpio hasta el intelectual Acuario, este horóscopo sensual ofrece una mirada a las fortalezas que cada signo puede mostrar en sus relaciones de pareja y en la forma en que expresa el deseo.

Ranking de los signos del zodiaco más apasionados

1. Escorpio

Escorpio ocupa el primer lugar del ranking gracias a la intensidad que tradicionalmente se le atribuye.

Este signo está relacionado simbólicamente con la transformación y la profundidad emocional, por lo que suele vivir las relaciones con gran entrega.

Según Dossé-Via Trenou-Wells, también se caracteriza por ser selectivo al momento de elegir a su pareja.

2. Aries

Gobernado por Marte, Aries destaca por su entusiasmo, iniciativa y energía.

{Para este signo, la pasión forma parte de su naturaleza, lo que lo convierte en uno de los más impulsivos y espontáneos cuando se trata de demostrar interés por la persona que le atrae.

3. Tauro

Tauro, regido por Venus, representa la sensualidad, el placer y el romanticismo.

Disfruta los momentos de cercanía y suele construir relaciones basadas en la estabilidad y el afecto, convirtiéndose en uno de los signos más constantes dentro del ranking.

4. Piscis

Detrás de su imagen soñadora, Piscis es considerado uno de los signos más románticos del zodiaco.

Su imaginación y sensibilidad le permiten crear conexiones profundas y vivir la intimidad con intensidad emocional.

5. Leo

Leo disfruta conquistar y hacer sentir especial a su pareja. Su seguridad y carisma suelen convertirlo en un signo muy expresivo, al que le gusta destacar y compartir momentos llenos de pasión y romanticismo.

6. Cáncer

Aunque para Cáncer la intimidad ocupa un lugar importante, necesita desarrollar confianza antes de abrir completamente su corazón.

La conexión emocional es la base sobre la que construye cualquier relación significativa.

7. Capricornio

Capricornio suele proyectar una imagen reservada y enfocada en sus responsabilidades, pero cuando establece una relación sólida demuestra compromiso, perseverancia y una gran capacidad para construir vínculos duraderos.

8. Sagitario

Sagitario disfruta la aventura y las nuevas experiencias. Su espíritu libre lo lleva a vivir el romance con espontaneidad, aunque también necesita variedad y estímulos constantes para mantener su interés.

9. Géminis

La comunicación es el sello distintivo de Géminis. Gobernado por Mercurio, este signo necesita expresar lo que piensa y siente para fortalecer la relación.

Su entusiasmo puede variar según el momento y la conexión que logre establecer con la otra persona.

10. Virgo

Virgo posee una naturaleza perfeccionista que muchas veces dirige su atención hacia el trabajo o las responsabilidades diarias.

Aunque puede ser muy afectuoso, suele expresar sus emociones con mayor discreción.

11. Libra

Libra busca el equilibrio entre el romance, la armonía y el compromiso. Para este signo, una relación satisfactoria depende de la conexión emocional, el respeto mutuo y la capacidad de compartir intereses en común.

12. Acuario

Acuario cierra el ranking porque, desde la perspectiva de esta interpretación astrológica, suele priorizar el intercambio de ideas y la compatibilidad intelectual antes que la atracción física.

Cuando encuentra una persona con quien compartir conversaciones profundas y proyectos en común, desarrolla relaciones muy significativas.

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