Miami: el tiempo para hoy viernes 31 de julio

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este viernes 31 de julio indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 91 grados Fahrenheit (33ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y se prevén nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 79 grados Fahrenheit (26ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 25 y habrá nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 5.59 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 108ºF (42ºC) de máxima y 108ºF (42ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:46 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:08 h. En total, tendremos 13 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que el cielo estará cubierto con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 82 y los 90 grados Fahrenheit (28 y 32ºC). ¿Mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 61%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos visitar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami incluye el final de la primavera y el verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede apreciar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses con más volumen de agua en forma de precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas ciudades envidian el clima de Miami, con inviernos templados y veranos no excesivamente calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que provoca que también incrementa la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año se produce en el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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