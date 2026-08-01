Informe: El antisemitismo ya es la nueva normalidad en Estados Unidos

Hace tres años, el aumento en los incidentes de antisemitismo – de ataques contra judíos por serlo – llevó a la formación del Grupo de Trabajo de Grandes Comunidades contra el Antisemitismo (J7) formado por organizaciones judías de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Argentina y Australia. Allí vive el 90% de los 16 millones de judíos del mundo.

En nuestro país la organización está representada por la Liga Antidifamación (ADL) y la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías Estadounidenses.

Un nuevo informe

J7 publicó esta semana el Reporte Anual Sobre Antisemitismo 2026. “El 2025”, dice “fue el año más letal de violencia antisemita contra judíos en la diáspora” desde el atentado contra la AMIA en Buenos Aires en 1994.

“El año pasado”, dice ADL en un comunicado de prensa “20 personas murieron asesinadas en ataques antisemitas. Quince durante una celebración de Janucá en Bondi Beach, Sídney; dos en la sinagoga Heaton Park de Mánchester; dos en el Museo Judío de Washington y una en Boulder, Colorado: Karen Diamond, una abuela de 82 años, que marchaba en apoyo a los rehenes israelíes retenidos en Gaza.

Además, 300 personas resultaron heridas.

Se documentaron “más de 23.000 incidentes antisemitas ocurridos en los países del J7”, un aumento de 136% comparado con 2022. Los incidentes violentos subieron en 97% en el mismo lapso.

Contrariamente al resto, el número de ataques entre 2024 y 2025, bajó en EE.UU. en 30%, lo que atribuyen a la reducción de los campamentos de protesta en los campus.

Pero incluso así, tenemos 17 ataques denunciados cada día, cinco veces más que hace 10 años.

El Grupo de Trabajo determina que ““el antisemitismo en nuestros siete países ya no es un aumento pasajero; es nuestra nueva normalidad”.

Cronología del cambio

Como era de esperar, el antisionismo fue la excusa usada como motivación de los ataques en 45% de los casos aquí, comparado con 10% hace cinco años.

El cambio es palpable después de la masacre causada por Hamás el 7 de octubre de 2023, cuando asesinaron a 1,200 personas, pero más aún después de la masacre que el gobierno de Netanyahu causó en Gaza, en una guerra que superó la reacción proporcionada, con unos 73,000 gazatíes muertos, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, en su enorme mayoría civiles. Las imágenes de destrucción y la poca atención de los portavoces oficiales al sufrimiento de los gazatíes avivó un fuego de por sí maligno.

Los perpetradores de ataques antisemitas y incitadores de odio contra los judíos se parapetran detrás de esa tragedia. Nada justifica sus ataques.

Tendencias y características

El principal escenario de la expresión antisemita es internet. Particularmente el uso de inteligencia artificial para generar y difundir contenido antisemita, como parte del generalizado uso del AI para contenido de odio.

El antisionismo es ahora más un vehículo de expresión antisemita. Obviamente, no todo antisionismo es antisemitismo. Tampoco lo es el activismo propalestino per se. Más de la mitad de la población en Israel está en contra de este gobierno. Está bien. Hasta que llega la violencia contra judíos: en EE.UU. “el 45% de todos los incidentes en 2025 estuvieron relacionados con Israel o el sionismo”. Y según el estudio, 24% de los estadounidenses considera “comprensible” la violencia antisemita.

Los campus universitarios son focos de conflicto, con múltiples denuncias de acoso por parte de estudiantes judíos.

Izquierda y derecha

Asimismo figura en el documento la preocupación por la presencia de tendencias antisemitas en la izquierda y no solo en la extrema derecha. En ciertos casos grupos progresistas expulsan de su seno a judíos si justifican la existencia del estado de Israel.

En marzo de 2025, la ADL condujo una encuesta sobre el alcance del antisemitismo. Casi 1 de cada 5 sufrió agresiones físicas, amenazas o acoso verbal por su identidad judía. El 44% experimentó “exclusión o minimización”.

Críticas a Israel

Estados Unidos utiliza la definición de IHRA, la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto de 2016 para especificar cuando la crítica intensa a Israel cruza la línea hacia el antisemitismo para activar el Título VI de la Ley de Derechos Civiles. Estas instancias incluyen responsabilizar a los judíos de las acciones del gobierno de Israel, negar el derecho de Israel a existir, compararlo con el nazismo, promover estereotipos sobre el poder judío o su control de la banca o los medios, negar o tergiversar el Holocausto y acusar a los judios de doble lealtad, como eran acusados los católicos estadounidenses respecto al Papa.

Pero, dice IHRA, “críticas a Israel similares a las dirigidas contra cualquier otro país no pueden considerarse antisemitas”. Sí lo es “negar al pueblo judío su derecho a la autodeterminación”.

Libre expresión

Para cerrar, la aplicación de la legislación vigente contra el antisemitismo debe respetar el debido proceso “y no utilizarse para señalar a personas por expresiones protegidas constitucionalmente”.