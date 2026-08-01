Miami: el tiempo para hoy sábado 1 de agosto

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este sábado 1 de agosto indica que la temperatura alcanzará un máximo de 91 grados Fahrenheit (33ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 90% y tendremos nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 81 grados Fahrenheit (27ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 25 y habrá nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 108ºF (42ºC) de máxima y 108ºF (42ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:47 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:07 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que habrá nubes y claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 82 y los 88 grados Fahrenheit (28 y 31 grados Celsius). ¿Mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede apreciar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Elk clima de Miami despierta muchas envidias en muchas otras ciudades, con inviernos muy suaves y veranos no muy calurosos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy elevada y hace que también suba la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año coincide con el mes de enero, donde las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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