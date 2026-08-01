Una madre de Florida fue arrestada por dejar agonizando a su bebé mientras ella veía TikTok y pornografía

Una madre fue arrestada en relación con la muerte de su hijo de 6 meses, según el Departamento de Policía de Lakeland.

La policía respondió a los reportes de un bebé inconsciente el 29 de junio. Al llegar, los agentes trasladaron al niño a un hospital.

Posteriormente, el bebé fue declarado muerto y los médicos forenses determinaron que la causa de la muerte fue un homicidio.

Durante la primera fase de la investigación, la policía indicó que la madre, Tatiana Norman, de 23 años, mintió a los detectives sobre lo sucedido a su hijo.

Durante un segundo interrogatorio con los investigadores, Norman reveló información que contradecía su declaración inicial.

Tras ser confrontada, Norman declaró que su hijo había sufrido múltiples lesiones el 29 de junio. Explicó que ese día se sentía agotada y fatigada por el cuidado de sus dos hijos.

Norman afirmó que una de las lesiones ocurrió alrededor de las 9 a.m. cuando buscaba un control remoto y accidentalmente dejó caer al bebé al suelo, provocando que se golpeara la cabeza.

En lugar de contactar a profesionales médicos, Norman buscó información en internet sobre las lesiones de su hijo y decidió vigilarlo en casa.

Más tarde ese día, Norman declaró que su hijo de un año se subió a la cuna del bebé, provocando que se volcara. Como resultado, el bebé cayó de cara al suelo.

Norman también admitió que se sintió aún más abrumada al oír llorar a ambos niños y decidió lanzar al bebé desde una posición de pie a un corralito.

Durante el tiempo en que se produjeron las lesiones, la policía informó que Norman vio dos videos de TikTok y visitó hasta 30 entradas en diferentes sitios pornográficos en su teléfono.

Según la policía, los médicos indicaron que si el bebé hubiera recibido atención inmediata tras las lesiones, el desenlace podría haber sido diferente.

La policía informó que Norman ha sido acusada de maltrato infantil agravado, un delito que conlleva una posible pena de hasta 30 años de prisión.

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