El horóscopo del amor para la semana del 3 al 10 de agosto de 2026

El horóscopo de la primera semana de agosto anticipa que será especial en el amor.

Del 3 al 10 de agosto de 2026, los movimientos astrales se alinean con la sinceridad, los nuevos comienzos y procesos de sanación emocional.

Estos temas pueden cambiar el rumbo de muchas relaciones para los signos del zodiaco, según predicciones de expertos del sitio Hindustan Times.

Descubre qué dicen los astros sobre tu vida amorosa durante la semana del 3 al 10 de agosto de 2026.

Aries

Aries iniciará una semana llena de entusiasmo y emoción. Si estás soltero, podrías sentir una fuerte atracción por una persona aventurera, curiosa y con ganas de disfrutar la vida.

En cambio, si tienes pareja, salir de la rutina y compartir experiencias diferentes fortalecerá el romance y permitirá recuperar la complicidad.

Tauro

Tauro enfrentará un proceso de sanación emocional. Viejas heridas podrían reaparecer, pero no con el objetivo de hacerte sufrir, sino de ayudarte a cerrar ciclos pendientes.

En las relaciones estables será importante evitar revivir discusiones antiguas y concentrarse en construir un presente más armonioso.

Géminis

Géminis disfrutará de una semana especialmente favorable para el romance.

Los solteros podrían sentir una conexión inmediata con alguien nuevo, mientras que las parejas encontrarán emoción en planes espontáneos.

Sin embargo, será recomendable evitar decisiones importantes impulsadas únicamente por la intensidad del momento.

Cáncer

Cáncer descubrirá que el amor verdadero se construye con pequeños detalles.

Las acciones tendrán más valor que las promesas y quienes buscan pareja podrían sentirse atraídos por personas que transmitan estabilidad, calidez y seguridad emocional.

Leo

Leo deberá evitar dejarse llevar por pensamientos negativos. Las dudas innecesarias podrían crear distancia con alguien especial.

Los astros recomiendan apostar por el diálogo honesto antes que por las suposiciones para mantener la tranquilidad en el corazón.

Virgo

Virgo vivirá una semana ideal para avanzar en el terreno amoroso.

Las parejas podrán hablar sobre proyectos importantes para el futuro, mientras que quienes estén solteros dejarán atrás experiencias pasadas para abrirse a una nueva historia. La confianza será el mayor atractivo durante estos días.

Libra

Libra comprobará que la paciencia es una de las mayores virtudes en el amor. Los pequeños desacuerdos podrán resolverse con comprensión y empatía.

Si acabas de conocer a alguien, será mejor permitir que la relación evolucione de manera natural sin intentar acelerar los acontecimientos.

Escorpio

Escorpio tendrá una agenda cargada de responsabilidades que podría restarle tiempo al romance.

Sin embargo, dedicar unos minutos a reflexionar sobre sus sentimientos fortalecerá una relación importante. Los solteros deberán evitar cargar con conflictos emocionales del pasado al iniciar un nuevo vínculo.

Sagitario

Sagitario confiará más que nunca en su intuición. Las acciones hablarán más fuerte que las palabras y será fácil identificar quién tiene un interés genuino.

Las parejas deberán apoyarse en la confianza construida a lo largo del tiempo y evitar buscar constantes demostraciones de afecto.

Capricornio

Capricornio inicia un nuevo capítulo sentimental. Si estás soltero, sentirás que ha llegado el momento de darle una oportunidad a alguien diferente.

En pareja, romper con la rutina permitirá recuperar la ilusión y fortalecer el compromiso. El mayor desafío será dejar atrás los miedos que limitan la felicidad.

Acuario

Acuario tendrá la oportunidad de resolver cualquier malentendido mediante conversaciones abiertas y sinceras.

Expresar los sentimientos con claridad ayudará a fortalecer las relaciones existentes, mientras que los solteros podrían sorprenderse gratamente por la honestidad de una persona que demuestra interés.

Piscis

Piscis cerrará un importante ciclo emocional. La energía de esta semana favorecerá la sanación interior y permitirá dejar atrás expectativas poco realistas o situaciones que ya no aportan bienestar.

Gracias a este proceso, llegarán relaciones más sanas y experiencias amorosas mucho más satisfactorias.

Sigue leyendo:

• Cómo pedir perdón a tu pareja según su signo del zodiaco

• Los signos del zodiaco que conquistan tu corazón más rápido, según la astrología

• Las mujeres de estos 3 signos del zodiaco siempre ganan una discusión, según la astrología