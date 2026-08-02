El tiempo de hoy en Dallas para este domingo 2 de agosto

Este domingo 2 de agosto se espera que la temperatura en Dallas, Texas, alcance un máximo de 99 grados Fahrenheit (37ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y habrá cielos despejados. Por otro lado, la previsión pronostica ráfagas de viento de hasta 5.59 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 104ºF (40ºC) de máxima y 104ºF (40ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:42 h y se pondrá a las 20:25 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que habrá cielos sin nubes. Las temperaturas se moverán entre los 81 y los 104 grados Fahrenheit (27 y 40ºC).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos visitar diariamente nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para finalizar, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Para Dallas, mayo es el mes más lluvioso, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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