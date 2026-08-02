Horóscopo de hoy para Aries del 2 agosto de 2026

Estarás finalizando un ciclo lunar, por lo que sentirás la necesidad de disminuir el ritmo de tu vida. Buscarás hacer el bien desde un lugar discreto y de perfil bajo. Poco a poco irás despidiéndote de viejas tristezas. Un sueño movilizará profundamente tus emociones.

Horóscopo de amor para Aries Si parece que estas en desacuerdo con el mundo, y lo que dices con frecuencia crea conflicto con las opiniones de los demás, puedes empezar a sentirte malentendido, apareciendo más en el extremo y antagonizando a aquellos que quieres. Trata de reaccionar calmadamente, de una manera juiciosa y evita discutir repetidamente todo una y otra vez.

Horóscopo de dinero para Aries Aún cuando las finanzas no son tu tema favorito, debes continuar al pendiente de los asuntos de negocios. Es el momento de terminar asuntos retrasados y poner tus documentos en orden. Un posible efecto positivo de esto es que ves todo el panorama y ves cómo está la situación de tus finanzas.