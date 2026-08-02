Horóscopo de hoy para Libra del 2 agosto de 2026

Te mostrarás muy servicial y atento con los demás. También valorarás mucho más los pequeños gestos de la vida cotidiana. Aprovecha este momento para ocuparte de tu salud, realizarte chequeos de rutina y adoptar hábitos de alimentación que contribuyan a purificar tu organismo.

Horóscopo de amor para Libra Reestableciendo la cercanía con tu pareja te lleva aúna respuesta favorable, si hay cualquier problemita, tu tratas de reconciliarte. Si eres soltero, permaneces en contacto con los amigos, tus esfuerzos para revivir conexiones generalmente son exitosos y puedes hasta actuar como intermediario y reunir a otras personas.

Horóscopo de dinero para Libra El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.